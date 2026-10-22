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Resumen: Camilo Cifuentes y Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, hablaron de su relación durante una transmisión en vivo de Westcol, donde confirmaron que están enamorados. Sus declaraciones se conocen en medio de la polémica por la ruptura de Camilo con María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo, y las críticas que han recibido en redes sociales.

¡Sin miedo a las criticas! Camilo Cifuentes y ‘La Mijita’ dejaron claras sus intenciones en live de Westcol

Camilo Cifuentes y Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’, volvieron a llamar la atención tras participar juntos en una transmisión en vivo de Westcol. Durante una fiesta de disfraces, organizada con motivo del lanzamiento musical de W Sound junto al artista Hades66, el streamer les preguntó directamente por sus sentimientos.

Ante la pregunta “¿Están muy enamorados?”, ambos respondieron afirmativamente y expresaron su intención de disfrutar su relación pese a los comentarios que circulan en redes sociales.

‘La Mijita’ también se refirió a los señalamientos con una frase que llamó la atención durante la transmisión: “A pesar de que la gente invente”. En otra de las declaraciones divulgadas sobre el encuentro, la influenciadora calificó como “calumnias” las acusaciones que circulan en internet.

La polémica sentimental que puso a Camilo Cifuentes en el centro de las críticas

La controversia comenzó después de conocerse la separación de Cifuentes y María Camila Sepúlveda, quien actualmente está embarazada del creador de contenido.

La situación tomó fuerza cuando Sepúlveda publicó conversaciones privadas que, según su versión, mostraban que ambos todavía hablaban sobre la posibilidad de construir un hogar mientras Camilo comenzaba a acercarse sentimentalmente a Anthía López.

Las revelaciones provocaron cuestionamientos hacia los involucrados y señalamientos contra ‘La Mijita’, a quien algunas personas responsabilizaron por la ruptura. Sin embargo, la creadora de contenido española negó haber provocado la separación y aseguró que desconocía por completo las circunstancias de la relación anterior cuando comenzó su acercamiento con Camilo.

Camilo reconoció que no fue sincero con las dos mujeres

El influenciador abordó la situación durante una transmisión anterior de Westcol, en la que también participó el cantante Blessd. Allí habló sobre la manera en que manejó las conversaciones con su expareja y con Anthía.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas”, reconoció.

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Durante esa conversación, explicó que le había dicho a ‘La Mijita’ que su relación anterior había terminado, mientras todavía hablaba con María Camila sobre la posibilidad de formar una familia.

Con estas declaraciones, Cifuentes asumió públicamente su responsabilidad por la manera en que manejó la situación sentimental. Por su parte, Anthía manifestó que atravesaba un momento difícil debido a la exposición del caso, aunque agradeció el apoyo recibido de sus seguidores.

¿Qué han dicho sobre el futuro de su relación?

Durante el reciente encuentro, Westcol les recomendó disfrutar de su relación sin concentrarse en las opiniones de terceros. La pareja, por su parte, dejó claro que continúa junta y manifestó estar enamorada.

En cuanto al embarazo de Sepúlveda, Cifuentes había expresado anteriormente que el bienestar de su futuro hijo es una prioridad y que desea retomar el diálogo con la madre del bebé para acompañarla durante el nacimiento.

Por ahora, la aparición en la fiesta de Westcol marca una nueva declaración pública de Camilo y ‘La Mijita’ sobre su vínculo, mientras siguen las reacciones a las revelaciones que rodearon el fin de la relación anterior del influenciador.