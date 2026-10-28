Reportan muerte de «Chuy» González en Sinaloa: EE. UU. ofrecía hasta US$5 millones por él

Resumen: Medios mexicanos reportaron la muerte de Jesús "Chuy" González Peñuelas durante un enfrentamiento con la Marina en Guasave, Sinaloa. Estados Unidos ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. Sus antecedentes incluyen acusaciones federales en Colorado y California, además de sanciones del Departamento del Tesoro.

Medios mexicanos reportaron la muerte de Jesús «Chuy» González Peñuelas, uno de los hombres buscados por las autoridades de Estados Unidos, durante un enfrentamiento con integrantes de la Secretaría de Marina en el municipio de Guasave, Sinaloa. El operativo se desarrolló el lunes 26 de octubre y la identificación fue difundida por la prensa mexicana durante la noche del martes.

El Universal y N+ informaron sobre el fallecimiento del hombre por quien el Gobierno estadounidense había anunciado una recompensa de hasta cinco millones de dólares. La información sobre su muerte se apoya en los reportes periodísticos y en las fuentes de seguridad consultadas por esos medios; no se presenta como un anuncio oficial de la DEA.

Foto: Redes Sociales

Un operativo por tierra y aire en Guasave

De acuerdo con El Universal, la movilización de las fuerzas federales comenzó en la zona de Estación Bamoa. Allí se registraron enfrentamientos con un grupo armado, por lo que los integrantes de la Marina solicitaron apoyo aéreo y terrestre para continuar el despliegue.

Los reportes sitúan el desenlace de la persecución en inmediaciones de Estación Capomas, también en jurisdicción de Guasave. En el intercambio de disparos murieron dos hombres. La prensa local había informado inicialmente sobre las víctimas sin que sus identidades hubieran sido divulgadas oficialmente.

Posteriormente, N+ señaló, citando a sus fuentes, que familiares de González Peñuelas acudieron al Servicio Médico Forense de Culiacán para reclamar su cuerpo. Ese reporte se sumó a la información publicada por otros medios mexicanos acerca de la identidad de uno de los fallecidos.

La información sobre la muerte del hombre se conoció después de varias horas de versiones preliminares acerca del resultado del operativo. El Universal reportó dos civiles fallecidos, mientras N+ recogió información de fuentes de seguridad y sobre el traslado de los cuerpos a Culiacán.

¿Por qué Estados Unidos buscaba a «Chuy» González?

La recompensa sí está documentada en fuentes oficiales estadounidenses. En un comunicado del 17 de enero de 2024, la DEA anunció junto con el Departamento de Estado una oferta de hasta cinco millones de dólares por información que condujera al arresto o a la condena de González Peñuelas.

Según esa comunicación, su organización tenía base en el norte de Sinaloa y era señalada como una fuente de distribución de heroína hacia Colorado y otros puntos del oeste de Estados Unidos. La agencia indicó que lo había identificado como un proveedor relevante de esa droga más de una década antes de emitir el comunicado.

El mismo documento recordó que un gran jurado del Distrito de Colorado lo acusó en 2016 y que en 2018 se presentó una acusación sustitutiva. Estos antecedentes explican por qué figuraba en las fichas de búsqueda estadounidenses y cuál era el alcance de la oferta de recompensa.

Acusaciones federales y sanciones financieras

El Departamento de Estado también recoge acusaciones por narcotráfico internacional en Colorado y en el Distrito Sur de California. Su ficha señala que presuntamente encabezaba una organización dedicada a producir y distribuir drogas desde al menos 2007, con operaciones relacionadas con metanfetamina, heroína y otras sustancias.

Por su parte, el Departamento del Tesoro lo incluyó en sanciones financieras en mayo de 2021 y volvió a anunciar medidas en mayo de 2026, en este último caso por sus presuntos vínculos con una red del Cártel de Sinaloa. Esas actuaciones son anteriores al enfrentamiento reportado en Guasave y no constituyen una confirmación oficial de su fallecimiento.

La acusación de febrero de 2018, reseñada por el Departamento de Estado, incluía presuntas operaciones de fabricación y distribución de heroína y cocaína para su importación a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses también le atribuían responsabilidad en el transporte y la venta de pastillas M-30, descritas como fentanilo presentado como oxicodona. Estos son señalamientos contenidos en los expedientes federales, no una declaración de culpabilidad emitida por este medio.

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