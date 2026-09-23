Escudo de las Américas: 15 países luchando contra 24 organizaciones narcoterroristas

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Resumen: La declaración conjunta advierte que estas estructuras criminales operan más allá de las fronteras, por lo que su desarticulación requerirá de un esfuerzo unificado y del uso de los mecanismos de defensa continental.

Minuto30.com .- Durante una reunión de alto nivel celebrada en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 15 naciones del continente suscribieron la declaración del ‘Escudo de las Américas. Esta alianza multilateral, encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como objetivo central implementar medidas colectivas y buscar la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para enfrentar las mayores amenazas a la seguridad hemisférica.

Los detalles de este pacto internacional, que contó con la firma de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, destacan los siguientes puntos:

Participación colombiana: La delegación nacional estuvo liderada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien asistió en representación del presidente Abelardo De la Espriella para reafirmar el compromiso del país en la lucha contra el crimen transnacional.

El foco de la alianza: las 24 estructuras en la mira: El eje central del ‘Escudo de las Américas’ es una lista definitiva de 24 organizaciones terroristas y delincuenciales catalogadas como amenazas comunes para la región. Las naciones participantes concentrarán toda su capacidad operativa y de inteligencia contra estos grupos, los cuales tienen presencia en diversos puntos del continente:

Colombia: ELN, Clan del Golfo y las disidencias de las FARC (incluyendo el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y sus organizaciones afiliadas o sucesoras).

Venezuela: Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

México: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez (La Línea) y Los Viagras.

Ecuador: Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones.

Centroamérica: Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Brasil: Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho.

Haití: Gran Grif y Viv Ansanm.

Perú: Sendero Luminoso.

La declaración conjunta advierte que estas estructuras criminales operan más allá de las fronteras, por lo que su desarticulación requerirá de un esfuerzo unificado y del uso de los mecanismos de defensa continental.