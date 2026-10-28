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Resumen: Movilidad reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, sentido sur-norte, por un siniestro vial a las 5:15 a. m.; no hay actualización oficial.

Reportan movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, por un siniestro vial

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, en sentido sur-norte, por un siniestro vial. El aviso se publicó a las 5:15 a. m. de este miércoles 28 de octubre.

¿Qué se sabe del siniestro en Solla?

La entidad no detalló qué tipo de siniestro se presentó, qué vehículos estuvieron involucrados ni si hay personas lesionadas. Hasta el momento de esta publicación no se conocía una actualización oficial que indique si la movilidad ya se normalizó en el sector, por lo que se trata de una noticia en desarrollo.

¿Qué piden las autoridades?

Movilidad recomendó a los conductores transitar con precaución por la zona, atender las indicaciones de las autoridades y tener en cuenta que el reporte corresponde a las 5:15 a. m.

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Foto: Archivo