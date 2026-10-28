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Reportan movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, por un siniestro vial

Reportaron movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, sentido sur-norte, por un siniestro vial a las 5:15 a. m. Piden mucha precaución.

Publicado por: SoloDuque

Letrero de desvío vial con cinta de precaución
Reportan movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, por un siniestro vial

Resumen: Movilidad reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, sentido sur-norte, por un siniestro vial a las 5:15 a. m.; no hay actualización oficial.

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La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó movilidad reducida en la Autopista Norte, a la altura de Solla, en sentido sur-norte, por un siniestro vial. El aviso se publicó a las 5:15 a. m. de este miércoles 28 de octubre.

Letrero de desvío vial con cinta de precaución

¿Qué se sabe del siniestro en Solla?

La entidad no detalló qué tipo de siniestro se presentó, qué vehículos estuvieron involucrados ni si hay personas lesionadas. Hasta el momento de esta publicación no se conocía una actualización oficial que indique si la movilidad ya se normalizó en el sector, por lo que se trata de una noticia en desarrollo.

¿Qué piden las autoridades?

Movilidad recomendó a los conductores transitar con precaución por la zona, atender las indicaciones de las autoridades y tener en cuenta que el reporte corresponde a las 5:15 a. m.

Lea también: Monumental trancón en la Autopista Norte por volcamiento de camión a la altura del Batallón en Bello

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Foto: Archivo

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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