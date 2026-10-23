Resumen: Desde la Secretaría de Movilidad de Bello reiteraron el llamado a la paciencia de los usuarios y recomendaron tomar vías alternas, como la Avenida Regional o la vía Machado, para evitar quedar atrapados en la congestión mientras culminan los trabajos de atención y despeje en la vía

Monumental trancón en la Autopista Norte por volcamiento de camión a la altura del Batallón en Bello

Minuto30.com .- Un fuerte colapso vehicular se registra a esta hora sobre la Autopista Norte, en jurisdicción del municipio de Bello, debido al volcamiento de un camión que transportaba material reciclable a la altura del retorno del Batallón. La emergencia ha generado un trancón de grandes proporciones que afecta a miles de conductores que transitan entre el norte del Valle de Aburrá y Medellín.

Pese a la presencia de agentes de tránsito y personal de socorro en el punto, las maniobras de remoción del vehículo de carga y el despeje de los residuos esparcidos sobre el asfalto han tomado más tiempo del previsto. De acuerdo con el reporte oficial de movilidad, las afectaciones viales se distribuyen de la siguiente manera:

Sentido Norte – Sur (hacia Medellín): Movilidad reducida a paso lento. Las autoridades mantienen trabajos continuos para limpiar la calzada y habilitar la totalidad de los carriles lo antes posible.

Sentido Sur – Norte: Cierre total y preventivo del retorno del Batallón, medida adoptada para facilitar el trabajo de las grúas y evitar colisiones adicionales en la zona.

Desde la Secretaría de Movilidad de Bello reiteraron el llamado a la paciencia de los usuarios y recomendaron tomar vías alternas, como la Avenida Regional o la vía Machado, para evitar quedar atrapados en la congestión mientras culminan los trabajos de atención y despeje en la vía.