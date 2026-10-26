Revuelo cerca de Unicentro y momento de la captura de uno de los hombres. Fotos: Redes sociales.

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Resumen: Un testigo reportó gritos y disparos cerca de Unicentro, en el norte de Bogotá. Vigilantes y Policía capturaron a dos hombres, señalados como presuntos delincuentes reincidentes. Las autoridades investigan el hecho.

Reportan disparos y persecución cerca de Unicentro: pánico en el norte de Bogotá

Momentos de tensión se vivieron este lunes 26 de octubre en el norte de Bogotá, luego de que se reportaran disparos en inmediaciones del centro comercial Unicentro. El hecho se habría presentado sobre la carrera 13, cerca de la entrada 5 del centro comercial.

Un testigo aseguró haber escuchado gritos y luego lo que describió como disparos cerca de Unicentro. La Policía Metropolitana, sin embargo, negó que se hubieran registrado detonaciones.

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El testigo aseguró que varios vigilantes comenzaron a correr hacia el sur por la carrera 13 y que, con el apoyo de uniformados de la Policía Nacional, lograron la captura de dos hombres.

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¿Qué dice la Policía de los disparos reportados cerca de Unicentro?

En respuesta a una consulta de El Tiempo, la institución confirmó que los dos capturados son presuntos delincuentes reincidentes y que fueron sorprendidos mientras, al parecer, cometían un delito.

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Por ahora se desconocen las circunstancias que originaron los supuestos disparos, la identidad de los capturados y si hubo personas lesionadas durante el incidente, que quedó en manos de las autoridades.