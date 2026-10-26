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Alicia Marcela Tamayo desapareció en Medellín

Fue reportada como desaparecida desde el 24 de octubre en el barrio Popular Uno

Publicado por: Juan Manuel

Alicia Marcela Tamayo desapareció en Medellín
Alicia Marcela Tamayo desapareció en Medellín

Resumen: Alicia Marcela Tamayo Toro es una mujer de 41 años de edad, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportada como desaparecida desde el 24 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en el barrio Popular Uno, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

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Alicia Marcela Tamayo Toro es una mujer de 41 años de edad, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportada como desaparecida desde el 24 de octubre de 2026, fecha en la que fue vista por última vez en el barrio Popular Uno, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa a cuadros, un pantalón de color negro con rayas blancas y chanclas de color negro. Estas prendas de vestir constituyen elementos importantes para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad.

Como señal particular para su reconocimiento, Alicia Marcela Tamayo Toro presenta un lunar en la mejilla derecha. Se solicita tener en cuenta sus características físicas y la descripción de la vestimenta para contribuir a su localización. Cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero debe ser comunicada oportunamente a las autoridades competentes.

Alicia Marcela Tamayo desapareció en Medellín

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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