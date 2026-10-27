Pilas, conductores: el barro que dejó la lluvia hace lento el paso por la autopista en Zamora

Resumen: Las lluvias de la noche dejaron barro sobre la calzada en Zamora y el paso por la autopista es lento. La vía sigue abierta y piden extremar precauciones, sobre todo a los motociclistas.
La Autopista Medellín – Bogotá presenta movilidad reducida en el sector de Zamora, a la altura del primer retorno, por cuenta del barro que quedó sobre la calzada tras las fuertes lluvias de la noche y la madrugada de este martes 27 de octubre.
Aunque el paso se complica, la vía permanece abierta y los vehículos pueden circular, eso sí, a baja velocidad.
¿Qué pasó en Zamora?
El material fue arrastrado por el agua hasta la calzada y dejó una capa de lodo que reduce el agarre del pavimento. Por eso, el tránsito avanza lento en ese punto de la Autopista Medellín – Bogotá.
Las autoridades piden a los conductores transitar con precaución mientras se adelantan las labores de limpieza y se normaliza la circulación.
Lea también: Pilas, moteros: salir en Halloween por Bogotá tendrá nuevas reglas y horarios
¿Qué recomiendan a quienes van a pasar por la vía?
El barro aumenta el riesgo de derrapes, sobre todo para las motocicletas. Por eso se recomienda:
- Reducir la velocidad al pasar por el sector.
- Mantener la distancia de seguridad con los demás vehículos.
- Planear el desplazamiento con anticipación.
También se aconseja estar atentos a los canales oficiales para conocer el estado de la Autopista Medellín – Bogotá mientras avanza la limpieza.
La emergencia se suma a la jornada de lluvias del lunes 26 de octubre en el Valle de Aburrá, con tormenta eléctrica, caída de árboles y cierres viales preventivos reportados por el Dagrd y los organismos de socorro.
Lea también: Efraín Zuleta recibió el alta tras el accidente del bus de Kbeto y seguirá recuperándose en casa
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios