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Resumen: Las lluvias de la noche dejaron barro sobre la calzada en Zamora y el paso por la autopista es lento. La vía sigue abierta y piden extremar precauciones, sobre todo a los motociclistas.

Pilas, conductores: el barro que dejó la lluvia hace lento el paso por la autopista en Zamora

La Autopista Medellín – Bogotá presenta movilidad reducida en el sector de Zamora, a la altura del primer retorno, por cuenta del barro que quedó sobre la calzada tras las fuertes lluvias de la noche y la madrugada de este martes 27 de octubre.

Aunque el paso se complica, la vía permanece abierta y los vehículos pueden circular, eso sí, a baja velocidad.

¿Qué pasó en Zamora?

El material fue arrastrado por el agua hasta la calzada y dejó una capa de lodo que reduce el agarre del pavimento. Por eso, el tránsito avanza lento en ese punto de la Autopista Medellín – Bogotá.

Las autoridades piden a los conductores transitar con precaución mientras se adelantan las labores de limpieza y se normaliza la circulación.

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¿Qué recomiendan a quienes van a pasar por la vía?

El barro aumenta el riesgo de derrapes, sobre todo para las motocicletas. Por eso se recomienda:

Reducir la velocidad al pasar por el sector.

al pasar por el sector. Mantener la distancia de seguridad con los demás vehículos.

con los demás vehículos. Planear el desplazamiento con anticipación.

También se aconseja estar atentos a los canales oficiales para conocer el estado de la Autopista Medellín – Bogotá mientras avanza la limpieza.

La emergencia se suma a la jornada de lluvias del lunes 26 de octubre en el Valle de Aburrá, con tormenta eléctrica, caída de árboles y cierres viales preventivos reportados por el Dagrd y los organismos de socorro.

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