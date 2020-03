Reina, sobre el coronavirus: “Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos”

El español Pepe Reina, portero del Aston Villa que dio positivo por coronavirus y que ya se encuentra mejor, reconoció este martes que se asustó cuando le “faltó aire durante 25 minutos”, además de tener fiebre y tos.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”, afirmó Reina, exportero del Nápoles o del Milan, en una entrevista publicada este martes por el diario italiano “Corriere dello Sport”.

“Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación”, agregó el veterano guardameta madrileño, de 37 años, quien vive el aislamiento en su casa de Birmingham acompañado por su su mujer, sus cinco hijos y sus suegros.

Reina dejó al Milan el último enero para fichar por el Aston Villa inglés. En Italia dejó grandes recuerdos tanto en los clubes en los que militó como entre sus rivales.

“Nápoles es mi dimensión natural. Me di cuenta de eso cuando fui de Nápoles al Bayern Múnich, entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Nápoles fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años de Nápoles con (Maurizio) Sarri en el banquillo”, dijo.

Reina jugó en el Nápoles en dos etapas distintas: en el curso 2013-2014 y, tras un año en el Bayern como suplente del alemán Manuel Neuer, otros tres años, de 2015 a 2018. Fue protagonista además del triunfo en la Copa Italia de 2014, el último trofeo conquistado por el club sureño.

EFE