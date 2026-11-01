En la banca Jackson Martínez: acá la titular del DIM ante Alianza FC

Resumen: El DIM confirmó su once titular para recibir a Alianza FC esta noche en el Atanasio Girardot por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Éder Chaux, Frank Fabra, Daniel Cataño y Yony González encabezan el equipo de Amaranto Perea. Jackson Martínez esperará en el banco su posible regreso oficial tras seis años.

El Deportivo Independiente Medellín confirmó este domingo su nómina titular para recibir a Alianza FC en el estadio Atanasio Girardot, en el cierre de la jornada dominical de la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El club presentó el once a la 5:04 de la tarde con un mensaje en sus redes: «La nómina del Poderoso para esta tarde de Liga en el Atanasio», y la principal noticia no está en los once elegidos, sino en el banco: Jackson Martínez, el ídolo que regresó al equipo en septiembre, esperará su oportunidad como suplente.

El partido arranca a las 6:10 p. m. y se podrá ver por la señal básica de Win Sports, por Win Sports+ y a través de la plataforma de suscripción Win Play.

La titular del DIM ante Alianza FC

El técnico Luis Amaranto Perea confirmó el siguiente once para el compromiso de esta noche: Éder Chaux en el arco; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Yair Murillo y Frank Fabra en las líneas de fondo; Halam Loboa, Agustín Martegani y Daniel Cataño en la mitad de la cancha; y Yony González junto a Jeison Medina en el frente de ataque.

La lista mantiene la base que ha venido utilizando el entrenador en las últimas fechas, con Cataño como referente en la creación y Yony González como opción principal en ataque. Por la nómina quedaron fuera Didier Moreno, Baldomero Perlaza y Kevin Mantilla, mientras que Juan Fernando Quintero y Juan José Córdoba continúan sus procesos de readaptación y Hayen Palacios sigue por fuera por una lesión muscular.

Jackson Martínez espera en el banco

Los suplentes confirmados por el club son: Salvador Ichazo, Joaquín Varela, Éider Carrillo, John Montaño, Diego Moreno, Nivaldo Erazo, Kéiner Klinger, Carlos Lucumí y Jackson Martínez. Si el goleador ingresa en el segundo tiempo, firmará su regreso oficial a las canchas después de más de seis años: no disputa un partido oficial desde julio de 2020, cuando defendía al Portimonense de Portugal, antes de que una lesión crónica de tobillo lo alejara del fútbol.

Jackson regresó al Poderoso en septiembre, fue presentado ante los hinchas el 29 de ese mes, antes del duelo con Millonarios, y firmó hasta diciembre, con opción de extender el contrato. En su primera etapa con el equipo disputó 120 partidos y marcó 49 goles, además de hacer parte del plantel campeón del Torneo Finalización 2009. De entrar esta noche, sería su primer partido oficial con la camiseta roja en casi 17 años.

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Amaranto Perea ha manejado con cautela la readaptación del delantero de 40 años, por lo que sus eventuales minutos dependerán de su respuesta física. La expectativa de la hinchada, eso sí, es máxima: la sola convocatoria encendió de nuevo la ilusión de los seguidores rojos.

Un partido clave para el Poderoso

El DIM llega al compromiso presionado por los resultados: acumula tres derrotas consecutivas y necesita ganar sí o sí para mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares del torneo Finalización. Alianza FC, por su parte, se juega su último cartucho para seguir con vida en la pelea por meterse entre los ocho.

El equipo llega octavo en la tabla, justo al límite de la zona de clasificación, y el Atanasio Girardot será el escenario para intentar cortar la mala racha frente a su gente en una jornada que puede marcar el rumbo del semestre.

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Foto: dim