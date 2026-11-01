Jackson Martínez, convocado: el DIM cita al delantero de 40 años para enfrentar a Alianza FC

Resumen: El Independiente Medellín convocó a 21 jugadores para recibir hoy a Alianza FC, a las 6:10 p. m. en el Atanasio Girardot, por la fecha 17 de la Liga BetPlay. La novedad es Jackson Martínez, de 40 años, que aparece en una convocatoria por primera vez desde su regreso y no juega un partido oficial desde 2020. Estar en la lista no confirma que sea titular. La nota repasa la nómina completa, las ausencias y cómo llegan ambos equipos.

Independiente Medellín dio a conocer la lista de convocados para recibir este domingo a Alianza FC y la gran novedad tiene nombre propio: Jackson Martínez. El delantero de 40 años, ídolo del Poderoso, aparece en la nómina de 21 jugadores que citó el técnico Luis Amaranto Perea para el compromiso de la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El partido se juega este 1 de noviembre a las 6:10 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y se transmite por Win Sports. El club presentó la convocatoria con el mensaje «Los elegidos por el profesor Luis Amaranto Perea para el juego de este domingo en el Atanasio», acompañado por su patrocinador JFK Cooperativa Financiera.

Foto: Redes Sociales

Jackson Martínez, de nuevo en una convocatoria

Estar en la lista no significa que vaya a jugar. Su presencia en el once titular no está confirmada y, en las alineaciones probables que circulan, no aparece entre los once iniciales, por lo que su eventual ingreso sería desde el banco. Perea ha manejado con cautela su proceso de readaptación, y los minutos que tenga dependerán de su respuesta física.

Jackson no disputa un partido oficial desde julio de 2020, cuando defendía al Portimonense de Portugal. Una lesión crónica de tobillo lo alejó de las canchas. Regresó al DIM en septiembre, fue presentado ante los hinchas el 29 de septiembre, antes del duelo con Millonarios, y firmó hasta diciembre, con opción de extender el contrato.

En su primera etapa con el equipo disputó 120 partidos y marcó 49 goles, además de ser parte del plantel campeón del Torneo Finalización 2009. Su nombre ya movía a la hinchada, y la convocatoria encendió de nuevo la ilusión de los seguidores rojos.

El club también lo celebró en redes con un mensaje que recuerda su historia con la camiseta: «En la misma cancha y el mismo arco donde Jackson Martínez marcó el gol que bordó la quinta estrella de nuestro escudo. ¡Vamos con toda, Chachachá!», con el número 15 que lleva en la espalda.

Los convocados del DIM ante Alianza

Los arqueros citados son Éder Chaux (25) y Salvador Ichazo (01). Los demás convocados son Esneyder Mena (26), Frank Fabra (18), Jair Murillo (03), Luis Escorcia (39), Joaquín Varela (05), Alfonso Simarra (19), Éider Carrillo (27), Halam Loboa (16), Luis Maturana (02), Daniel Cataño (10) y Diego Moreno (31).

También fueron llamados Agustín Martegani (21), John Montaño (20), Nivaldo Herazo (24), Kéiner Klinger (34), Yony González (11), Carlos Lucumí (32), Jeison Medina (09) y Jackson Martínez (15).

Entre las novedades de la lista aparecen los jóvenes Éider Carrillo, que recibe su primera convocatoria al plantel profesional, y Luis Maturana, que gana espacio entre las opciones del cuerpo técnico.

Las ausencias

Juan Fernando Quintero y Juan José Córdoba continúan sus procesos de readaptación y no fueron incluidos. Hayen Palacios tampoco está disponible por una lesión muscular. Además, Didier Moreno, Baldomero Perlaza y Kevin Mantilla no figuran en la nómina.

Cómo llegan los equipos

Medellín llega con 23 puntos y ocupa la octava posición de la tabla, por lo que necesita ganar para fortalecer sus opciones de clasificar a los cuadrangulares. Afronta el duelo en medio de una mala racha: su última derrota fue 3-1 ante Internacional de Bogotá y la presión sobre el cuerpo técnico aumenta.

Alianza FC, dirigido por Flabio Torres, suma 18 puntos y viene de ganarle a Internacional de Bogotá y a Deportivo Pasto. Si vence en Medellín, llegaría a 21 unidades y se metería en la pelea por los puestos de clasificación.

El antecedente más reciente favorece al DIM: en abril, por la Liga BetPlay I-2026, Medellín ganó 1-0 en Valledupar con gol de Francisco Fydriszewski, pese a haber jugado con un hombre menos desde el minuto 38.

Qué esperar este domingo

El técnico Perea definirá su once poco antes del pitazo inicial. Entre los probables titulares que se mencionan para el DIM están Salvador Ichazo, Esneyder Mena, Alfonso Simarra, Frank Fabra, Yony González, Agustín Martegani, John Montaño y Jeison Medina. La lista de convocados y el once no son lo mismo, y solo al final se sabrá si Jackson Martínez vuelve a ponerse la camiseta rojiazul en un partido oficial.

Para los hinchas, el solo hecho de verlo en la convocatoria ya es una noticia. Para el equipo, la prioridad es sumar de a tres y cortar la racha sin ganar y recuperar terreno en la tabla.