Resumen: La Registraduría Nacional del Estado Civil descartó un acceso no autorizado a sus sistemas tras la alerta en redes sociales por la supuesta venta de datos de 41,4 millones de colombianos. La entidad revisó auditorías, trazabilidad de accesos y pruebas digitales, y aseguró que el Archivo Nacional de Identificación cuenta con estrictos protocolos de protección. Además, el Gobierno investiga un supuesto plan para atentar contra el registrador nacional Hernán Penagos, caso que ya fue puesto en conocimiento del presidente Abelardo De la Espriella.Registraduría

¿Hackearon la Registraduría? La entidad respondió a la supuesta venta de datos de 41 millones de colombianos

La Registraduría Nacional del Estado Civil salió a responder a la alerta que se encendió en redes sociales por la presunta venta de datos personales de 41,4 millones de colombianos, un paquete que, según un usuario de un foro de venta de información robada, incluiría fotografías, huellas dactilares y datos de identificación.

En un comunicado, la entidad aseguró que revisó los registros de auditoría, los mecanismos de monitoreo, la trazabilidad de accesos y las pruebas digitales de sus plataformas, y que no encontró indicios de un ataque.

“No se identificó ninguna intrusión ni acceso no autorizado a sus sistemas de información”, señaló la Registraduría, que descartó una vulneración de sus sistemas.

¿Qué se sabe de la supuesta venta de datos de los colombianos?

La alarma nació en un foro especializado en venta de datos robados, donde un usuario afirmó tener registros de 41,4 millones de personas y los ofrecía a la venta. Se trata de una versión que no ha sido verificada de manera independiente.

La cifra es cercana al total del censo electoral del país, lo que avivó en redes sociales la preocupación por un posible hackeo al organismo electoral.

No es la primera vez que la entidad enfrenta este tipo de alertas. En los últimos meses ya había advertido sobre correos falsos que, a su nombre, anunciaban cambios de puestos de votación para engañar a los ciudadanos.

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¿Qué medidas mantiene la Registraduría sobre sus bases de datos?

La Registraduría recordó que el Archivo Nacional de Identificación (ANI), que reúne la información asociada a la identificación de los ciudadanos, tiene protocolos técnicos para proteger la confidencialidad e integridad de los registros.

“La información del Archivo Nacional de Identificación cuenta con estrictas medidas de protección, respaldadas por garantías técnicas y protocolos de seguridad”, afirmó la entidad.

Además, anunció que mantendrá activos los mecanismos de control y el monitoreo permanente sobre sus bases de datos: “Continuaremos monitoreando permanentemente el acceso a nuestros sistemas”, puntualizó.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos estar atentos a correos o mensajes sospechosos que pidan datos personales, verificar siempre los canales oficiales de la entidad, no abrir enlaces desconocidos y reportar cualquier intento de suplantación.

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Antecedente: alerta por un presunto plan contra el registrador Penagos

No es la primera alerta que enfrenta el registrador nacional, Hernán Penagos. A finales de octubre, el Gobierno nacional informó sobre un presunto plan para atentar contra él, una versión que habría surgido en un centro penitenciario, donde un detenido reveló detalles de una posible acción contra el jefe de la organización electoral.

En ese momento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, puso el caso en conocimiento del presidente Abelardo De la Espriella, del vicefiscal general encargado y del propio Penagos, quien se encontraba en Brasil como jefe de una misión de observación electoral.

La Fiscalía abrió una indagación por las presuntas amenazas de muerte y las autoridades evaluaron medidas para reforzar la seguridad del registrador. El vicepresidente José Manuel Restrepo rechazó las amenazas y respaldó la gestión del registrador, mientras la Procuraduría pidió reforzar de inmediato su esquema de protección e identificar a los responsables. “La democracia no se amedrenta”, señaló el Ministerio Público.

La Registraduría es la entidad encargada de identificar a los ciudadanos, administrar el censo electoral y organizar los procesos electorales del país, por lo que cualquier alerta sobre sus sistemas genera especial atención de las autoridades. Por ahora, insiste en que sus sistemas no fueron vulnerados y que seguirá monitoreando de manera permanente cualquier intento de acceso irregular a la información de los colombianos.