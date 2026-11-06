¡A juicio! Fiscalía acusó a la exministra del Deporte María Isabel Urrutia por convenio de $4.950 millones

Resumen: La Fiscalía formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. El caso se relaciona con un convenio interadministrativo de más de 4.950 millones de pesos para el sistema de validación de ingreso de hinchas a los estadios de fútbol. La exministra quedó llamada a juicio.

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, dentro del caso por la contratación del sistema de validación de ingreso de aficionados a los estadios de fútbol del país.

La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y, con ella, la exministra quedó llamada a juicio por los hechos relacionados con un convenio interadministrativo superior a 4.950 millones de pesos.

Según la investigación del ente acusador, para el momento de los hechos el Ministerio del Deporte era el encargado de implementar una herramienta tecnológica que permitiera asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios deportivos y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a las personas que tuvieran algún impedimento para ingresar.

De acuerdo con la Fiscalía, siendo la jefe de esa cartera, Urrutia Ocoró contrató directamente, mediante un convenio interadministrativo con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios, desconociendo las disposiciones que exigían garantizar la pluralidad de oferentes.

Las evidencias recaudadas indicarían, además, que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica, con quien, al parecer, se habría acordado previamente la ejecución de la iniciativa.

Lea también: ¡Por direccionar contrato de casi cinco mil millones! Imputan cargos a María Isabel Urrutia por presunta corrupción

La Fiscalía señaló que las presuntas irregularidades fueron detectadas desde la etapa precontractual, entre ellas la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos destinados a establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades que se contemplaban desarrollar.

Otro de los elementos que recoge la acusación tiene que ver con las advertencias que, según el ente investigador, fueron formuladas por funcionarios de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte durante la etapa previa a la celebración del convenio.

La entidad sostiene que la entonces ministra habría desatendido esas advertencias, en las que se alertaba sobre posibles vicios e ilegalidades en varios de los trámites relacionados con la contratación. Pese a esas observaciones, Urrutia Ocoró celebró el convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022.

La Fiscalía también le atribuyó a la exministra presuntas irregularidades en documentos públicos con vocación probatoria. De acuerdo con la investigación, en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación habrían sido consignados hechos que no correspondían con la verdad.

¿De qué se trata el sistema de validación de ingreso a los estadios?

El contrato en el centro del caso estaba amparado por el Decreto 1622 de 2022, que autorizó al Ministerio del Deporte a liderar la contratación de un sistema de validación nacional para controlar el ingreso de los hinchas a los estadios de fútbol.

La herramienta buscaba cruzar la boleta de cada espectador con su documento de identidad y sus antecedentes, de manera que las personas con impedimentos o sanciones no pudieran acceder a los escenarios deportivos, una medida pensada para frenar los hechos de violencia que se registraban alrededor del fútbol colombiano.

Antecedentes del caso

Este proceso no es nuevo en los despachos judiciales. El 21 de noviembre de 2024, la Fiscalía ya había imputado a la exministra por estos mismos hechos, señalando que, presuntamente, se favoreció a ciertos contratistas de manera irregular y que el objeto contractual fue modificado: en lugar de diseñar e implementar el sistema, el convenio terminó enfocándose en el análisis de su implementación.

También te puede interesar: Caso UNGRD: exministros Bonilla y Velasco niegan cargos

Con la formulación de acusación de este viernes 6 de noviembre, la causa avanza a una nueva etapa y la exministra deberá comparecer a juicio para responder por los dos delitos que le fueron imputados.

¿Quién es María Isabel Urrutia?

María Isabel Urrutia Ocoró es una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia. En los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 conquistó la medalla de oro en levantamiento de pesas, la primera presea dorada que el país obtenía en unas justas olímpicas.

Tras su retiro del deporte dio el salto a la política y en agosto de 2022 fue nombrada por el presidente Gustavo Petro como ministra del Deporte, cargo en el que permaneció hasta 2023.

El caso del convenio interadministrativo es el principal frente judicial que hoy enfrenta la exministra, quien en el ámbito disciplinario también había sido cuestionada por la misma contratación.