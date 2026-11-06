Resumen: Un motociclista murió y dos personas resultaron heridas en un accidente en la vía Rionegro–Aeropuerto José María Córdova, que permaneció cerrada durante la mañana mientras las autoridades adelantaban la inspección técnica.

Accidente entre motos dejó un muerto y cerró la vía de Rionegro al aeropuerto

Un grave accidente de tránsito dejó una persona muerta y dos heridas en la mañana del viernes 6 de noviembre, en la vía que comunica a Rionegro con el aeropuerto internacional José María Córdova, cerca del Hospital San Vicente Fundación.

Según la Secretaría de Movilidad de Rionegro, el hecho se registró hacia las 7:25 a. m. Hasta el momento del reporte oficial no se había informado la identidad de la víctima.

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¿Cómo habría ocurrido el accidente?

De acuerdo con DiariOriente, la víctima era un joven de 25 años que se movilizaba en motocicleta y, al parecer, fue impactado por un vehículo, lo que le habría hecho perder el control y colisionar contra otra motocicleta; en la caída también se habría visto afectado un tercer motociclista. El vehículo que habría ocasionado el accidente abandonó el lugar.

Cierre total de la vía Rionegro–Aeropuerto

La emergencia obligó al cierre total del corredor vial mientras agentes de tránsito, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro y la Policía Nacional adelantaban la inspección técnica. Hacia las 8:32 a. m. la Administración Municipal seguía reportando el paso cerrado y fuerte congestión en la vía de El Tablazo.

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Como ruta alterna, las autoridades recomendaron a los conductores tomar la vía hacia El Tablazo y prever tiempo adicional para sus desplazamientos.

Las circunstancias del accidente aún están por esclarecerse y las autoridades adelantan las actuaciones para identificar el vehículo involucrado.