Resumen: Miradas Medellín tendrá una jornada gratuita el 5 de noviembre en el Parque de los Deseos. A las 6:30 p. m. se presentarán 35 integrantes de la Red de Músicas con la instrumental de Los Del Sur. A las 7:00 p. m. se proyectará Uno vuelve siempre, dirigida por Camilo Ríos, dentro de la sección Cine hecho en Medellín.

Miradas Medellín pone a sonar el Parque de los Deseos: cine gratis y pasión por el verde

Miradas Medellín tendrá una noche para encontrarse con la música, el cine y la pasión por Atlético Nacional en el Parque de los Deseos. La Alcaldía de Medellín anunció una jornada de entrada libre para el 5 de noviembre, con un concierto desde las 6:30 p. m. y la proyección de la película Uno vuelve siempre a las 7:00 p. m.

El encuentro comenzará con 35 integrantes de la Red de Músicas de Medellín, quienes se presentarán junto a la instrumental de Los Del Sur, reconocida por acompañar al equipo verdolaga. La presentación será el preámbulo de una función que lleva a la pantalla las emociones y los vínculos que se construyen alrededor del fútbol.

La invitación de la Alcaldía de Medellín es a disfrutar estas expresiones como herramientas para fortalecer la convivencia y promover la cultura ciudadana. La jornada reúne en un mismo lugar una presentación musical y una historia sobre hinchas, memoria e identidad.

Foto: Alcaldía de Medellín

Del concierto a una historia de hinchas

Después de la música llegará Uno vuelve siempre, una producción colombiana de 2025 que combina ficción y documental. Dirigida por Camilo Ríos, la película sigue a cinco hinchas desencantados que vuelven a conectarse con su pasión durante una temporada histórica de Atlético Nacional.

La historia explora el vínculo emocional que genera el fútbol y la forma en que ese sentimiento se relaciona con la identidad y la memoria. Más que una cita para seguir un partido, esta función propone encontrarse con los relatos de quienes han construido parte de sus experiencias alrededor del llamado verde de la montaña.

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La proyección hace parte de Cine hecho en Medellín, una de las secciones de Miradas Medellín. Ese espacio permite acercarse a las obras realizadas en la ciudad y a las historias que conectan con las vivencias de sus habitantes, dentro de una programación que también reúne cine colombiano e iberoamericano.

Para quienes quieran asistir a las dos actividades, el horario anunciado comienza a las 6:30 p. m. con el concierto y continúa a las 7:00 p. m. con la película. Ambas propuestas se desarrollarán en el Parque de los Deseos, como parte de la apuesta por disfrutar el cine en el espacio público.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Miradas Medellín también tiene planes para las familias

La jornada del 5 de noviembre se suma a una agenda más amplia del festival, que se desarrolla del 3 al 8 de noviembre. Según la información oficial de la Alcaldía de Medellín, esta edición reúne más de 70 obras y lleva actividades a 16 espacios de la ciudad y otros municipios del Valle de Aburrá.

La programación incluye películas de países como México, Argentina, Chile, España y Brasil, además de encuentros con cineastas y talleres. El propósito es que las historias audiovisuales lleguen a públicos distintos y puedan compartirse tanto en salas como en escenarios abiertos y comunitarios.

El Parque de los Deseos también recibirá la Cinemateca Móvil el 7 y el 8 de noviembre. Para esas fechas están anunciadas matinés infantiles y microtalleres, una oferta diferente a la jornada musical y cinematográfica dedicada a la pasión futbolera.

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La oferta oficial de Miradas Medellín contempla, además, 62 proyecciones cinematográficas, dos conciertos, cuatro muestras de cine expandido, tres experiencias sonoras y visuales en el Domo, cuatro laboratorios vivos y seis conversatorios. Son formatos distintos para acercarse a las películas, a los procesos de creación y a otras maneras de experimentar el cine.

Los horarios y las actividades del festival pueden consultarse en los canales de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Cinemateca de Medellín. La invitación para la noche del 5 de noviembre queda en el Parque de los Deseos: primero la música de la Red y Los Del Sur, y después una película que vuelve sobre la pasión verdolaga.