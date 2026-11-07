Resumen: La Alcaldía de Medellín ya socializa con las comunidades el proyecto que acercará el deporte y la recreación a los barrios.

Recreos Deportivos: así serán las siete casas del deporte que llegarán a los barrios de Medellín

Medellín se alista para estrenar los Recreos Deportivos, el proyecto estratégico con el que la Alcaldía de Medellín busca acercar la actividad física, el deporte y la recreación a los barrios de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de siete casas verticales multipropósito, escenarios pensados para que las familias encuentren, cerca de casa, nuevos lugares para moverse, jugar y compartir.

Para las obras que aún no arrancan, la Alcaldía de Medellín adelanta jornadas de socialización y sensibilización con las comunidades vecinas de los sectores donde se levantarán estos escenarios. Estos encuentros permiten explicar los alcances del proyecto, resolver inquietudes y generar espacios de diálogo con los habitantes, para que lleguen a la obra nueva conociendo todos sus beneficios.

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Así fue el ReCreoFest en La Frontera

En La Frontera, más de 100 personas participaron en el ReCreoFest, un encuentro en el que la comunidad conoció de primera mano los detalles de la intervención que se adelantará en el sector.

El proyecto contempla en este punto un edificio de seis pisos dedicado por completo al deporte y la recreación, una cancha de fútbol con superficie sintética y una piscina como elemento central para el aprendizaje y la práctica de actividades acuáticas.

Durante la jornada, niños, niñas y familias del barrio se tomaron el espacio con juegos gigantes, circuitos y actividades en grupo, una muestra de lo que serán estos escenarios cuando abran sus puertas, mientras la comunidad resolvía sus dudas sobre la obra que transformará el sector.

Los encuentros cuentan con el acompañamiento del Inder, la entidad de deportes de Medellín que lidera el proyecto, para que las familias conozcan los beneficios de los escenarios antes de que arranque la construcción.

Este proyecto representa una inversión superior a los $40.000 millones y, una vez entre en funcionamiento, beneficiará a más de 20.000 personas.

¿Por qué son clave estas socializaciones?

Las socializaciones hacen parte de la preparación de las obras y permiten que las comunidades conozcan cómo se transformarán estos espacios y cuáles serán las oportunidades de acceso a la oferta institucional.

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La apuesta de la Alcaldía de Medellín es descentralizar los servicios deportivos, fortalecer la presencia institucional en los territorios y generar nuevos lugares para el encuentro, la integración y el bienestar de los medellinenses.

En otras palabras, que el deporte deje de concentrarse en unos pocos puntos de la ciudad y llegue, con infraestructura de primer nivel, a los barrios donde viven las familias.

El objetivo final es que cada recreo se convierta en un punto de encuentro para los vecinos, con oferta para la práctica deportiva y el aprovechamiento del tiempo libre de todas las familias.

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¿Cómo avanzan las obras de los Recreos Deportivos?

De manera paralela a las socializaciones, los Recreos Deportivos avanzan en diferentes sectores de Medellín.

Actualmente, las obras registran una ejecución del 33 % en Altavista, del 31 % en Brisas y del 39,4 % en Los Alpes, tres de los sectores donde las comunidades ya ven crecer la infraestructura deportiva que pronto podrán estrenar.

Estos avances hacen parte de la estrategia de la Alcaldía de Medellín para ampliar la infraestructura deportiva, acercar la oferta institucional a los barrios y generar nuevos espacios para la actividad física, la recreación y el encuentro.

Con las siete casas verticales multipropósito y el trabajo de socialización que ya se adelanta con las comunidades, los Recreos Deportivos se perfilan como una de las apuestas más importantes de Medellín para que el deporte y la recreación estén cada vez más cerca de la gente.