Reapareció en los cerros de Chía: cámaras trampa captaron un tigrillo lanudo tras cuatro años sin registros

Resumen: Un tigrillo lanudo fue captado por cámaras trampa en los cerros orientales de Chía tras cuatro años sin registros oficiales. El monitoreo municipal, con 16 cámaras, acumula 123 registros de fauna silvestre entre mamíferos y aves.

Después de cuatro años sin registros oficiales, un tigrillo lanudo (Leopardus pardinoides) volvió a aparecer en los cerros orientales de Chía, Cundinamarca. El felino silvestre fue captado por una de las cámaras trampa con las que ese municipio monitorea los animales que habitan sus áreas naturales.

El hallazgo fue confirmado por la Secretaría de Medio Ambiente de Chía y constituye un nuevo registro de esta especie en el territorio. Su aparición se produjo durante las labores de seguimiento a la biodiversidad que se adelantan mediante dispositivos capaces de registrar animales sin necesidad de intervenir directamente en su entorno.

Foto: Alcaldía de Chía.

Una red de cámaras que sigue creciendo

Las imágenes forman parte de un programa de monitoreo que se amplió desde 2024. Durante este periodo, el municipio adquirió 11 cámaras trampa adicionales que, sumadas a las existentes, completan una red de 16 equipos distribuidos para observar la fauna silvestre de los ecosistemas naturales.

Estos dispositivos permiten obtener fotografías de mayor calidad y mejorar los registros nocturnos, una característica que facilita la identificación de especies en distintos momentos del día. La tecnología también permite acumular información sobre los animales que permanecen en las zonas naturales de los cerros orientales.

El seguimiento ha requerido 12 jornadas de instalación de cámaras trampa en 38 puntos de observación. En conjunto, los dispositivos acumulan 311 días de funcionamiento, durante los cuales han recopilado imágenes que permiten conocer parte de la diversidad de fauna presente en este sector de Chía.

Captura de video.

De acuerdo con las autoridades ambientales, este felino andino, de tamaño mediano y reconocible por su pelaje con manchas irregulares, habita principalmente bosques montanos y de niebla entre los 1.500 y los 3.200 metros de altitud. Los cerros orientales de la Sabana de Bogotá funcionan como un corredor ecológico que garantiza condiciones adecuadas para la supervivencia de la especie, por lo que cada nuevo registro se considera un dato relevante para su conservación.

Más de 120 registros de fauna silvestre

Los resultados del monitoreo incluyen 92 registros correspondientes a diez especies de mamíferos y otros 31 registros de cuatro especies de aves. En total, las cámaras han documentado 123 registros de fauna silvestre, información que sirve como insumo para el seguimiento de los animales que habitan estos ecosistemas.

Entre esos hallazgos está la nueva aparición del tigrillo lanudo, cuya presencia no había sido registrada oficialmente durante los últimos cuatro años. El registro vuelve a poner la atención sobre la fauna que permanece en las áreas naturales de un municipio que también enfrenta procesos de crecimiento urbano.

El tigrillo lanudo es uno de los felinos más pequeños de América. Habita principalmente bosques montanos y de niebla, por lo que su presencia en los cerros de Chía es una señal del estado de conservación de esos ecosistemas.

Lea también: ¡Volvieron a aparecer! Cámaras trampa registraron a un puma y un tigrillo lanudo en Itagüí

Recomendaciones para los habitantes

A partir del hallazgo, las autoridades ambientales insistieron en la necesidad de mantener las estrategias de conservación y restauración ecológica. Estas acciones están acompañadas de programas de educación ambiental orientados a proteger las zonas naturales y reducir las actividades que puedan perturbar a las especies silvestres.

Una de las recomendaciones para los habitantes es mantener a los animales de compañía bajo supervisión, especialmente en sectores cercanos a espacios naturales. También se pide evitar cualquier intervención que altere la tranquilidad de la fauna y contribuir al cuidado de los ecosistemas donde se han obtenido estos registros.

El monitoreo mediante cámaras trampa permitirá continuar recopilando información sobre la presencia de aves y mamíferos en Chía. El reciente registro del tigrillo lanudo se suma a los resultados de este seguimiento, que ya ha permitido documentar diez especies de mamíferos y cuatro especies de aves en los cerros del municipio.

También te puede interesar: ¡Histórico hallazgo en Cali! Cámaras captan por primera vez un tigrillo melánico