¡Histórico hallazgo en Cali! Cámaras captan por primera vez un tigrillo melánico

Resumen: El Dagma confirmó el primer registro de un tigrillo melánico en el predio de conservación El Danubio, en Cali, gracias al monitoreo realizado con cámaras trampa de la Red Otus. El hallazgo se produjo tras más de 6216 días de muestreo y la revisión de miles de imágenes, convirtiéndose en un importante aporte para el seguimiento y conservación de esta especie catalogada como vulnerable.

Un hallazgo poco común quedó registrado en predios de conservación administrados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), en Cali. A través del monitoreo realizado con cámaras trampa en el predio El Danubio, fue identificado por primera vez un ejemplar de tigrillo melánico (Leopardus tigrinus), una variación poco frecuente de esta especie de felino silvestre.

El registro fue obtenido durante la revisión de imágenes captadas en marzo como parte del trabajo de monitoreo de la Red Otus, estrategia enfocada en el seguimiento de fauna silvestre en ecosistemas de conservación. Según informó la entidad, el hallazgo se logró luego de un esfuerzo acumulado de 6216 días de muestreo y el análisis de 44.277 imágenes tomadas por cámaras instaladas en diferentes zonas.

De acuerdo con el Dagma, el avistamiento representa un avance importante para el conocimiento de la biodiversidad presente en estos territorios, especialmente porque hasta ahora no existían evidencias de individuos melánicos en el predio El Danubio, ubicado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar.

Un felino vulnerable y poco común

La directora del Dagma, Lina Marcela Botia Muñoz, explicó que el tigrillo se encuentra catalogado como una especie “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre.

La funcionaria señaló que este tipo de registros fortalecen las acciones de protección ambiental y conservación de ecosistemas estratégicos, además de aportar información relevante sobre la presencia y comportamiento de especies silvestres en áreas protegidas.

Aunque ya existían reportes de tigrillos melánicos dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, no se había documentado su presencia en esta zona específica monitoreada por el Dagma.

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¿Qué es el melanismo?

Catalina Silva, bióloga del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, explicó que el melanismo corresponde a una condición genética asociada con una sobreproducción de melanina en la piel y el pelaje de los animales.

Esta característica modifica la coloración habitual del felino, que normalmente presenta un pelaje amarillento con manchas oscuras. En el caso de los individuos melánicos, el exceso de pigmentación genera tonalidades mucho más oscuras.

La especialista indicó que esta condición ha sido identificada en al menos 11 de las 37 especies de felinos registradas a nivel mundial. Además, señaló que algunas hipótesis científicas sugieren que, además del componente genético, ciertos factores comportamentales podrían influir en la permanencia del melanismo en poblaciones silvestres.

El Leopardus tigrinus es un felino de tamaño mediano que habita en diferentes regiones desde Costa Rica y Panamá hasta Brasil. Sin embargo, enfrenta múltiples amenazas relacionadas con actividades humanas, entre ellas la expansión agrícola, la minería, la construcción de vías y el tráfico ilegal de fauna.