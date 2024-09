Minuto30.com .- Ya son varios meses desde que no se le ha visto en público a la Princesa de Gales, Kate Middleton; esta ausencia ha dado para mil versiones, que muy enferma, que no tan enferma, que la operaron de c´cancer que no fue de cáncer…

Lo cierto es que este 10 de marzo se ha conocido una publicación en el perfil de los Píncipes de Gales por el día de la Madre, en la que los herederos a la corona felicitan a las madres en su día con una imagen en la que el centro es Kate, acompañada por sus tres hijos, y según especifican en la publicación, el autor de la foto es William, prínicipe de Gales y heredero a la corona británica.

La princesa muy sonriente, como siempre se le ha visto, acompañada por Jorge, Carlota y Luis es la hermosa estampa que se acompaña por la leyenda «Thank you for your kind wishes and continued support over the last two months. Wishing everyone a Happy Mother’s Day. C The Prince of Wales, 2024» (Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Deseándoles a todos un Feliz Día de la Madre. C El Príncipe de Gales, 2024).

Esta sería la primera aparición oficial de Kate desde diciembre de 2023, y luego de que fuera intervenida quirúrgicamente en enero, convalecencia que sería hasta abril.

La imagen compartida la mañana de este domingo 10 de marzo en redes sociales por el perfil oficial de los Príncipes de Gales suma más un millón 300 mil me gusta.

Así reaparece la princesa de Gales en redes

Día de la Madre en Inglaterra

En Inglaterra, y toda Gran Bretaña, a diferencia de América y una parte de Europa, el día de la madre se celebra en marzo.

La causa es esta, según explica el portal «Inglaterra en casa»: «El día de la madre en Inglaterra o más conocido como Mothering Sunday, varía cada año en Reino Unido. Esto es porque siempre se celebra en el cuarto domingo de Cuaresma en honor a la Virgen María. Es decir que este año el día de la madre cae el 10 de Marzo».

Felicitación de los Príncipes de Gales por el Día de la Madre

