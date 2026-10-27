Mbappé pierde patrocinadores en China por un meme sobre Mao Zedong y estalla la polémica

Resumen: El delantero francés Kylian Mbappé perdió patrocinadores en China tras un meme sobre Mao Zedong. Dongpeng, Mengniu y Milkground rompieron sus acuerdos, y la televisión estatal habría suspendido los partidos de LaLiga en ese país.

El delantero francés Kylian Mbappé quedó en el centro de una fuerte controversia en China luego de que se difundiera un fragmento de una entrevista en la que habla de uno de los memes que más gracia le causan. La reacción no se hizo esperar: varias marcas chinas anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con el jugador del Real Madrid y el episodio ya alcanza a la transmisión de los partidos de LaLiga en ese país.

Qué dijo Mbappé en la entrevista

El fragmento comenzó a circular en redes sociales desde el lunes 26 de octubre y corresponde al programa digital The Bridge, conducido por el también futbolista Aurélien Tchouaméni. Allí le preguntaron cuál era el meme con su cara que más le había hecho reír. El francés respondió: «Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos».

Mbappé no mencionó un nombre en su respuesta. Sin embargo, durante la edición del programa se mostró una imagen que superpone su rostro sobre la figura de Mao Zedong, el fundador de la China comunista, y eso llevó a muchos usuarios a entender que se refería a él. De acuerdo con medios internacionales, la entrevista habría sido grabada meses atrás, pero el video volvió a circular con fuerza esta semana.

El meme hace parte de una broma frecuente en internet, en la que los aficionados llaman «dictador» al delantero por su enorme influencia dentro y fuera de la cancha, y lo comparan con distintos personajes históricos.

Las marcas que rompieron con el futbolista

Tras la polémica, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos comerciales con Mbappé. En sus comunicados señalaron que no toleran declaraciones o comportamientos que hieran los sentimientos nacionales chinos. Las compañías no precisaron cuál fue exactamente la frase que motivó su decisión, pero los anuncios llegaron justo después de que el video se hiciera viral en las redes sociales chinas.

Por su parte, la plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, aclaró que su colaboración con el jugador había terminado desde diciembre de 2024 y anunció el retiro de los materiales promocionales relacionados con él.

Según se informó, la reacción también llegó al fútbol. De acuerdo con el medio chino The Paper, citado por la prensa deportiva española, la televisión estatal CCTV suspendió la transmisión de partidos de LaLiga. Además, el portal deportivo Dongqiudi habría reemplazado el nombre de Mbappé por la expresión «no existe tal persona» en la clasificación del Balón de Oro, donde el francés terminó segundo.

LaLiga se desmarca

La liga española salió al paso del episodio con un comunicado en el que aseguró que los comentarios fueron hechos a título personal y que no representan a LaLiga, y pidió disculpas en nombre de la competición y de todos sus clubes. Su presidente, Javier Tebas, advirtió, según la prensa española, que la actuación de un solo jugador no puede perjudicar la relación con las autoridades, las instituciones deportivas y los aficionados chinos, ni a los más de veinte clubes de las competiciones profesionales.

El caso es sensible porque China es un mercado clave para el fútbol europeo y para los patrocinadores de las grandes figuras. Mbappé, una de las estrellas más seguidas del planeta, había construido allí una presencia comercial importante a través de campañas publicitarias con marcas de bebidas y productos de consumo.

Un momento clave para el delantero

La polémica llega en un momento de gran protagonismo para el jugador. Hace apenas unos días fue figura en el clásico, con un doblete en el Camp Nou, y en la gala del Balón de Oro quedó en el segundo lugar de la clasificación, mientras el inglés Harry Kane se llevó el trofeo.

El tema sigue siendo uno de los más comentados en las redes sociales de China y de Europa, donde los aficionados debaten si se trató de una broma sin mala intención o de una falta de sensibilidad hacia la historia del país asiático.

El futuro de los vínculos comerciales del francés con otras empresas de ese mercado y el efecto sobre los derechos de transmisión de LaLiga son los puntos que se seguirán de cerca en las próximas horas.

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