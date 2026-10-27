Mbappé pide disculpas a China: «Mi comentario fue desafortunado y herí a muchas personas»

Resumen: El delantero francés Kylian Mbappé pidió disculpas públicas por sus comentarios sobre un "dictador chino". En un comunicado en francés, chino e inglés dijo que su comentario fue desafortunado, que hirió a muchas personas en China y que siente un profundo respeto por el pueblo chino y su historia.

El delantero francés Kylian Mbappé rompió el silencio y pidió disculpas públicas por los comentarios que desataron una crisis en China. Lo hizo este martes 27 de octubre mediante un comunicado difundido en sus redes sociales en francés, chino e inglés, después de perder acuerdos comerciales con varias empresas de ese país y de que la polémica llegara hasta la transmisión de LaLiga.

Foto: Mbappe en X

Lo que dice el comunicado

En el texto, firmado en París y fechado el 27 de octubre de 2026, el jugador del Real Madrid reconoce que su comentario fue un error. «Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y en la comunidad china de todo el mundo», escribió.

Mbappé agregó una disculpa directa: «Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente».

El comunicado no entra en más detalles sobre la entrevista ni menciona de forma expresa a Mao Zedong. Según la prensa internacional, el documento aparece encabezado con el nombre de su empresa, Interconnected Ventures, y fue publicado de manera simultánea en los tres idiomas para llegar tanto al público chino como al resto de sus seguidores.

Cómo empezó la polémica

Todo comenzó cuando se difundió un fragmento del programa digital The Bridge, conducido por Aurélien Tchouaméni, en el que le preguntaron cuál era el meme con su cara que más le había hecho reír. El francés respondió que era uno en el que usan su rostro sobre el de un «dictador chino», y que lo utiliza mucho con sus amigos. En la edición del programa se mostró una imagen que lo superpone a la figura de Mao Zedong, lo que llevó a muchos usuarios a entender la referencia.

El meme hace parte de una broma frecuente en internet, en la que los aficionados llaman «dictador» al delantero por su enorme influencia en el fútbol.

Patrocinadores y transmisiones

Antes de las disculpas, las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground habían anunciado el fin de sus acuerdos con Mbappé, al señalar que no toleran declaraciones o comportamientos que hieran los sentimientos nacionales chinos. La plataforma Xiaohongshu, conocida como RedNote, aclaró que su colaboración había terminado en diciembre de 2024 y retiró el material promocional relacionado con él.

Además, según el medio chino The Paper, citado por la prensa deportiva española, la televisión estatal CCTV suspendió la transmisión de partidos de LaLiga, y el portal Dongqiudi reemplazó el nombre del jugador por la expresión «no existe tal persona» en la clasificación del Balón de Oro.

La propia LaLiga se había desmarcado de los comentarios en un comunicado, en el que señaló que fueron hechos a título personal y pidió disculpas en nombre de la competición y de sus clubes. Su presidente, Javier Tebas, advirtió que la actuación de un solo jugador no puede perjudicar la relación con las autoridades, las instituciones deportivas y los aficionados chinos.

Qué falta por saber

Por ahora no se conoce una respuesta de las empresas que terminaron sus contratos ni de la televisión estatal china frente al comunicado, por lo que no está claro si las disculpas bastarán para recomponer la relación comercial del futbolista con ese mercado o para que se reanuden las transmisiones. Tampoco se ha informado si el jugador tiene previsto hacer nuevas declaraciones sobre el tema.

El episodio es uno de los más delicados que ha enfrentado Mbappé fuera de la cancha, y ocurre días después de su doblete en el clásico y de su paso por la gala del Balón de Oro.

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