Reabren Bulerías y la carrera 65, pero siguen cerrados dos puntos de Belén por árboles caídos

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez informó que ya fueron habilitadas las vías en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana, cerradas por encharcamientos durante las lluvias en Medellín. Siguen los cierres por árboles caídos en la carrera 83 entre calles 30 y 31 (Los Molinos) y en la calle 28 con carrera 80, en Belén, donde Bomberos trabaja con personal y maquinaria para retirarlos y reabrir el paso de forma segura.

Después de varias horas de lluvias fuertes, Medellín empezó a recuperar parte de su movilidad. El alcalde Federico Gutiérrez confirmó este lunes 26 de octubre que ya fueron habilitadas las vías en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana, dos de los puntos que habían sido cerrados de forma preventiva por encharcamientos.

Sin embargo, la emergencia no termina del todo. Según el mandatario, todavía continúan los cierres por la caída de árboles en dos sectores de Belén, en el suroccidente de la ciudad.

‼️Ya habilitamos las vías en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana. Continúan los cierres por caída de árboles en la carrera 83 entre calles 30 y 31, sector Los Molinos, y en la calle 28 con carrera 80, en Belén. Estamos trabajando con personal y maquinaria de Bomberos para retirar los árboles y habilitar el paso de forma segura. Seguimos al frente. pic.twitter.com/vYw2eUmt0n — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 26, 2026

¿Qué vías de Medellín ya están habilitadas?

El anuncio se hizo a través de un trino publicado a las 3:29 p. m., acompañado de un video de unos 30 segundos. Allí, Gutiérrez informó que el paso ya está restablecido en el deprimido de Bulerías, que había quedado cerrado en ambos sentidos por el agua acumulada, y en el cruce de la carrera 65 con la avenida Bolivariana.

Ambos corredores son muy transitados a diario y se habían cerrado de manera preventiva cuando los aguaceros dejaron encharcamientos que ponían en riesgo a conductores y motociclistas. Con el paso reabierto, la circulación en esos puntos vuelve a la normalidad, aunque las autoridades piden mantener la precaución mientras siga lloviendo.

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¿Dónde siguen los cierres por árboles caídos?

Los cierres que continúan están en Belén y en el sector de Los Molinos. Según el alcalde, las vías afectadas son:

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La carrera 83 entre calles 30 y 31, en el sector de Los Molinos.

La calle 28 con carrera 80, en Belén.

En estos dos puntos, los árboles cayeron sobre la vía tras la fuerte lluvia y el viento, y por eso el paso sigue restringido. Gutiérrez explicó que se está trabajando con personal y maquinaria del Cuerpo de Bomberos para retirar los árboles y habilitar el paso de forma segura. El mensaje cerró con una frase que el alcalde repite en sus reportes de emergencia: «Seguimos al frente».

Por ahora no se ha informado una hora estimada para la reapertura de estos dos tramos. Lo más probable es que se habiliten una vez los equipos terminen de retirar los troncos y las ramas, una labor que exige cuidado para no poner en riesgo a las personas que trabajan en la zona ni a quienes pasan por el sector.

Rutas alternas y recomendaciones

Mientras se despejan los puntos de Belén, lo recomendable es evitar la carrera 83 entre calles 30 y 31 y la calle 28 con carrera 80, y buscar rutas alternas. Quienes viven o trabajan en el suroccidente de la ciudad pueden tomar más tiempo del habitual en sus desplazamientos, por lo que conviene salir con margen y atender las indicaciones de los agentes de Movilidad en cada cruce.

Las autoridades también insisten en no estacionar ni transitar cerca de árboles inclinados o con ramas rotas, y en reportar cualquier emergencia a la línea 123.

Una tarde de lluvias intensas en el Valle de Aburrá

La reapertura llega después de una tarde complicada. Las lluvias se concentraron primero en el nororiente de Medellín y luego en otras zonas de la ciudad, con acumulados cercanos a los 10 milímetros en cinco minutos y una fuerte actividad eléctrica: el SIATA registró 22 descargas en media hora en el Valle de Aburrá.

En medio de las precipitaciones, la quebrada La Honda llegó a nivel naranja y el Metro de Medellín suspendió temporalmente el servicio del Metrocable línea J por las condiciones del clima, mientras que las líneas K y L del Metrocable restablecieron su operación cuando mejoró el tiempo.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las demás quebradas y piden a la ciudadanía evitar acercarse a los cauces mientras persistan las lluvias, ya que pueden crecer en pocos minutos y causar emergencias.

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¿Qué hacer si hay una emergencia por lluvias en Medellín?

Ante cualquier situación de riesgo por las lluvias, como inundaciones, árboles caídos o crecientes de quebradas, la ciudadanía puede comunicarse con la línea de emergencias 123. Las autoridades recomiendan no cruzar zonas inundadas a pie ni en vehículo, no acercarse a las quebradas y revisar los reportes oficiales antes de salir.

Minuto30 seguirá atento a la evolución de los cierres viales y a cualquier nuevo reporte de las autoridades sobre la habilitación de la carrera 83 y la calle 28 con carrera 80.