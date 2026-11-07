Resumen: Productos Ramo denunció ante la Fiscalía a una persona por presunto constreñimiento ilegal, tras correos que anunciaban un "boicot total, sistemático y permanente" si no eliminaba las jaulas en batería de su producción de huevos. La empresa también denunció a integrantes de Sinergia Animal por injuria y calumnia y aportó certificaciones del ICA sobre sus granjas. Los activistas responden que sus afirmaciones se apoyan en investigaciones serias y que presentarán las pruebas en el momento procesal oportuno.

Ramo denuncia amenazas de boicot total y la advertencia final: «por las buenas o por las malas»

Productos Ramo llevó ante la Fiscalía una denuncia por presunto constreñimiento ilegal, tras recibir correos que anunciaban un «boicot total, sistemático y permanente» contra la compañía. Según la denuncia, el mensaje cerraba con una frase: «por las buenas o por las malas».

Semana conoció la denuncia, que incluye los correos como elementos de prueba. La empresa señala que el primero fue enviado el 4 de junio de 2026 a directivos y funcionarios de Ramo por un hombre plenamente identificado, quien exigía eliminar el sistema de producción de huevos en jaulas en batería.

Qué dicen los correos, según la denuncia

De acuerdo con el documento, el remitente afirmaba que contaba con pruebas, videos y una red de ciudadanos dispuesta a emprender acciones coordinadas contra la imagen de la empresa. También advertía de una campaña de desprestigio en redes sociales, espacios públicos y puntos de venta.

En un segundo correo, las advertencias subieron de tono. La compañía plantea que solo tenía dos caminos: acceder a las exigencias de los activistas o afrontar las consecuencias de la campaña anunciada. Para la empresa, esas comunicaciones buscaban afectar sus ingresos y su reputación con el fin de obligarla a modificar sus decisiones empresariales.

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El origen del conflicto: las denuncias por maltrato animal

El caso nace de una campaña de Sinergia Animal Colombia, que desde 2025 ha publicado en redes sociales señalamientos de maltrato animal contra una granja proveedora de huevos de Ramo. Según la propia organización, una investigación encubierta mostró gallinas confinadas en jaulas en batería y su petición pública superaba las 56.000 firmas en julio. Ese mes, la organización instaló cerca de 100 afiches en los barrios Chapinero y Usaquén, en Bogotá, para presionar a la empresa a adoptar una política libre de jaulas en batería.

Ramo rechaza esos señalamientos. La empresa aportó certificaciones e informes del ICA que, según su defensa, indican que la granja cumplía las condiciones legales y técnicas, con resultados favorables en bioseguridad y bienestar animal.

La compañía, representada por el abogado Jaime Granados, también denunció a integrantes de Sinergia Animal y a dos influenciadores por injuria y calumnia. En total, la denuncia señala a cinco personas: cuatro por esos delitos y una por constreñimiento ilegal.

Qué sigue en la Fiscalía

La denuncia no implica que las personas señaladas hayan cometido los delitos. Corresponde a la Fiscalía evaluar los hechos y definir si hay lugar a una investigación penal.

El asunto ya pasó por una diligencia de conciliación que terminó sin acuerdo. Los abogados de Ramo entregaron al ente acusador las evidencias que forman parte de la investigación por constreñimiento ilegal.

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La respuesta de los activistas

Quienes presentaron las denuncias por maltrato animal se defendieron con una firma de abogados. Insistieron en que sus afirmaciones están soportadas en «investigaciones serias y rigurosas» y en que las pruebas serán presentadas en el «momento procesal oportuno».

Ramo es una compañía colombiana de alimentos fundada en 1950 en Bogotá, conocida por marcas como Chocoramo, Gala y Gansito.