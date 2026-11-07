Resumen: Una maniobra sospechosa en plena carretera delató al conductor de un camión en el Huila. Lo que llevaba escondido entre los pollos dejó a todos fríos.

Iba con un arsenal escondido entre pollos vivos: lo descubrió la Policía en una vía del Huila

Lo que parecía un cargamento de pollos vivos terminó destapando un arsenal completo en plena carretera. La Policía Nacional descubrió dos fusiles, dos pistolas y cientos de cartuchos escondidos entre las aves, en un camión tipo estacas que se movilizaba por una vía del Huila.

El procedimiento se dio durante un operativo de control sobre la vía Popayán – La Portada, en el sector Cruce de Sombrerillos, jurisdicción de San Agustín, en el sur del Huila, donde uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte adelantaban verificaciones de rutina a los vehículos que pasaban por el punto.

De acuerdo con la Policía, el conductor del camión, al advertir la presencia de los uniformados, intentó evadir el puesto de control haciendo una maniobra de retorno. La rápida reacción de los policías permitió interceptar el vehículo y adelantar el registro que dejó al descubierto el insólito cargamento.

Al revisar entre los pollos vivos que transportaba el camión, los uniformados encontraron el arsenal escondido. El conductor fue capturado en flagrancia y deberá responder ante la justicia por el transporte ilegal del armamento.

El arsenal que iba escondido entre los pollos

El registro del vehículo dejó un hallazgo de alto poder: dos fusiles calibre 5.56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos de ese mismo calibre. Junto a ellos aparecieron dos pistolas calibre 9 milímetros, con dos proveedores y 24 cartuchos adicionales.

Todo el armamento iba camuflado entre las aves, en un aparente intento por pasar desapercibido en los controles de carretera que se adelantan en ese corredor vial, que comunica al sur del Huila con el Cauca.

Pero eso no era todo. En el camión también fueron hallados tres cintelas, dos uniformes, cuatro brazaletes, dos chalecos tipo arnés, un teléfono celular y un radio de comunicaciones marca Baofeng, elementos de intendencia que, según las autoridades, acompañaban el arsenal incautado.

El camión tipo estacas también fue incautado como parte del procedimiento y quedó a disposición de las autoridades.

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Capturado quedó a disposición de la Fiscalía

El capturado, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, quedó a disposición de la Fiscalía seccional Huila junto con el armamento, la munición y los demás elementos incautados, para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Al tratarse de una captura en flagrancia, el hombre será presentado ante un juez de control de garantías, donde se definirá su situación judicial mientras avanzan las investigaciones para establecer el origen y el destino del armamento.

“Este nuevo resultado demuestra la contundencia de nuestros controles y la capacidad de reacción de los hombres y mujeres de la Dirección de Tránsito y Transporte”, afirmó el coronel Edwin Correa Correa, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

“No vamos a permitir que las carreteras del país sean utilizadas para el transporte ilegal de armas y elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de los colombianos. Seguiremos ejerciendo controles permanentes, actuando con firmeza y cerrándole el paso a las diferentes manifestaciones del delito”, agregó el oficial.

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La Policía Nacional ratificó su compromiso con la seguridad territorial y el control de los corredores viales, mediante acciones operativas focalizadas que permitan prevenir y combatir las actividades delictivas en el territorio nacional.