Resumen: - La Alcaldía de Medellín interviene la quebrada La Máquina, en Manrique, en tres tramos del programa Mi Río, Mis Quebradas. - El 3 de abril de 2026 una lluvia de alta intensidad desbordó la quebrada y dejó un niño de cinco años muerto. - El alcalde Federico Gutiérrez pidió no arrojar basuras en las quebradas.

Lo que se hace en la quebrada La Máquina y el llamado de Fico a no usarla de botadero

La quebrada La Máquina, en la comuna 3 (Manrique) de Medellín, volvió al centro de la conversación: el alcalde Federico Gutiérrez publicó un mensaje sobre las intervenciones que avanzan en el sector y le pidió a la ciudadanía no arrojar basuras en las quebradas.

El llamado llega en plena temporada de lluvias y con un antecedente doloroso: el 3 de abril de 2026, una lluvia de alta intensidad provocó un aumento súbito del caudal de la quebrada.

Según la Alcaldía de Medellín, el agua y el material arrastrado entraron a las viviendas y afectaron vías, infraestructura deportiva y educativa. La emergencia dejó un niño de cinco años muerto y una persona lesionada, y llevó al Distrito a declarar la calamidad pública.

Lea también: Reabren Bulerías y la carrera 65, pero siguen cerrados dos puntos de Belén por árboles caídos

¿Qué obras se hacen en la quebrada La Máquina?

Las intervenciones hacen parte del programa Mi Río, Mis Quebradas, que en 2026 trabaja en 26 frentes en toda la ciudad. En La Máquina se divide en tres tramos, según el último balance de la Alcaldía de Medellín, de septiembre.

Tramo 1, Brisas del Jardín: avanzan los estudios y diseños que permitirán definir las obras más adecuadas para controlar el arrastre de sedimentos y material rocoso, estabilizar el lecho y conducir de forma segura las crecientes.

Tramo 2, El Jardín: sobre la quebrada La Máquina se construye un box culvert de 162 metros, un canal cerrado en concreto. En ese balance había 7 de los 22 módulos listos, es decir, 33 metros. El canal se construye porque la estructura que existía en la zona quedó totalmente deteriorada con la emergencia de abril.

Tramo 3, entre Las Granjas y Santa Inés: es el punto más crítico por riesgo en la quebrada La Máquina. Ya contaba con estudios, diseños de obras hidráulicas y redes de servicios públicos, y la construcción estaba por comenzar.

En paralelo, la Alcaldía de Medellín identificó y localizó las redes de gas, acueducto y alcantarillado de la zona para que la nueva infraestructura cumpla con las especificaciones técnicas.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Creciente súbita en Liborina! La quebrada Juan García se desbordó y dejó vías dañadas y ganado arrastrado

Evacuación preventiva en El Jardín

Tras la emergencia en la quebrada La Máquina, la Alcaldía de Medellín hizo más de 20 recorridos entre el 9 de abril y el 11 de julio, con jornadas de sensibilización y reuniones con la comunidad sobre las condiciones de riesgo.

El 8 de septiembre comenzó la evacuación humanitaria y preventiva de las familias de 73 viviendas con orden de evacuación definitiva en El Jardín. Según las evaluaciones del DAGRD, la zona tiene vulnerabilidad por inundación, avenida torrencial y factores geológicos.

El proceso contó con el acompañamiento de varias secretarías, Isvimed, la Personería, el ICBF, la Policía y el Ejército. Para las familias se dispusieron alojamiento temporal, subsidios de arrendamiento temporal, apoyo para el traslado de enseres y acompañamiento social.

El llamado a cuidar el cauce

La Alcaldía insiste en que los residuos voluminosos que entran a los canales y estructuras hidráulicas los obstruyen y evitan que funcionen de forma plena. En labores de limpieza y desobstrucción se han encontrado colchones, plásticos, madera, escombros, piezas metálicas y partes de motocicletas.

“Necesitamos que como ciudadanos entendamos que las quebradas tienen un cauce y unas zonas que debemos respetar. No podemos volver a ocupar estos espacios ni arrojar residuos, escombros o elementos que terminen obstruyendo el paso del agua”, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz.

Ese también es el pedido del alcalde sobre la quebrada La Máquina en su mensaje: no arrojar basura, muebles ni escombros en las quebradas, y evitar ocupar o construir sobre los cauces y sus retiros.