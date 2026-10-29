Resumen: Una novia casi sale volando durante su sesión de fotos de boda en Estambul, Turquía, cuando el fuerte viento y un enorme racimo de globos decorativos empezaron a arrastrarla. El camarógrafo corrió a sujetarla y la sesión continuó. El momento quedó grabado en video y se hizo viral en redes sociales.

¡Qué susto! Novia casi sale volando en plena sesión de fotos de su boda por unos globos

Lo que debía ser una postal romántica terminó en una escena de película cómica. Una novia casi sale volando en plena sesión de fotos de su boda en Estambul, Turquía, después de que una enorme nube de globos decorativos empezara a tirar de ella por culpa del viento. El momento quedó grabado en video y se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran a la mujer posando junto al agua, con un largo vestido de color rosa pálido y un gran racimo de globos blancos, beige y transparentes entre las manos. Todo iba normal hasta que una ráfaga empujó la decoración y los globos comenzaron a moverse con fuerza.

Fotos: Captura de video

Los globos casi se la llevan

La sesión se hacía a orillas del estrecho del Bósforo, con uno de los puentes que unen las dos orillas de la ciudad como telón de fondo. Con tantos globos juntos, la novia empezó a perder el control: el viento los jalaba hacia arriba y ella intentaba mantenerse en su lugar mientras sostenía su vestido, cuya cola se arrastraba por el suelo.

En el video se ve cómo la estructura de globos ocupa buena parte de la escena y cómo la mujer queda a merced de las corrientes de aire. Al fondo, varias personas observan lo que pasa, entre la sorpresa y la risa. Según se aprecia en las imágenes, el camarógrafo tuvo que salir corriendo hacia ella para agarrarla antes de que los globos terminaran de levantarla.

Una de las cuentas que difundió el video lo comparó con una escena del popular «Chavo del ocho». La comparación acompaña el video en la publicación original.

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El video que se hizo viral

La grabación fue publicada en X y desde entonces circula en redes sociales. Lo llamativo es ver a una novia luchando contra un ramillete gigante de globos con el puente de Estambul detrás, en una escena que mezcla el susto con la comedia.

Esta mujer casi hace la del "Chavo del ocho"… En las orillas del Bósforo en Estambul (Turquía), una novia vivió momentos de terror durante su sesión de fotos cuando decenas de globos decorativos que sostenía la comenzaron a arrastrar por el viento fuerte ⚠️.. https://t.co/jaRwT8Ewst — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 28, 2026

Más allá de la risa, la escena dejó claro que el clima puede cambiar por completo los planes de una celebración. Las sesiones al aire libre dependen del viento, la lluvia y el calor, y los elementos grandes y livianos, como los globos, son los primeros en reaccionar cuando el aire se mueve.

La sesión de fotos siguió su curso

A pesar del susto, la sesión no se canceló. Después del incidente, la novia y el equipo retomaron las fotos y lograron conseguir buenas imágenes para recordar su día. Lo que quedó, además de los álbumes de la boda, fue un video que probablemente la pareja vea muchas veces en los próximos años.

Los fotógrafos y organizadores de bodas suelen recomendar, en general, revisar el pronóstico antes de una sesión al aire libre, sujetar bien cualquier decoración voluminosa y contar con ayudantes que puedan intervenir si el viento se pone fuerte. En este caso, la rápida reacción del camarógrafo evitó que la situación pasara a mayores.

Los accidentes por viento durante eventos al aire libre no son raros en distintas partes del mundo, y en Colombia los fuertes vientos también han causado daños en distintas regiones.

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Por ahora no se conocen más detalles sobre la identidad de la pareja ni sobre quién grabó el video, que sigue circulando en redes. Lo cierto es que, entre globos, viento y un camarógrafo atento, la novia pasó del susto a la anécdota que contará por años.

Para quienes sueñan con una boda al aire libre, la lección es sencilla: los globos se ven preciosos en las fotos, pero conviene tenerlos bien amarrados y, de ser posible, en cantidades que una sola persona pueda controlar.