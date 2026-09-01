¡Vendaval arrasó en Cañasgordas! 76 viviendas quedaron afectadas por los fuertes vientos

Resumen: Un vendaval registrado el lunes 31 de agosto afectó 76 viviendas en el corregimiento de Cestillal, Cañasgordas, donde se reportaron daños principalmente en techos y estructuras. La Alcaldía adelanta un censo de las familias afectadas, mientras funcionarios departamentales verifican si otras veredas también sufrieron daños. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Un fuerte vendaval registrado durante la tarde y la noche del lunes 31 de agosto ocasionó afectaciones en 76 viviendas del corregimiento de Cestillal, en Cañasgordas, Occidente de Antioquia.

El fenómeno estuvo acompañado de fuertes vientos que provocaron daños en diferentes viviendas de esta zona rural. Videos compartidos en redes sociales permiten observar parte de la situación: en algunas casas se desprendieron los techos y, en el interior de otras, quedaron expuestos materiales como ladrillos y palos.

Tras conocer la emergencia, la Alcaldía de Cañasgordas, en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, comenzó las labores de evaluación para establecer las condiciones en las que quedaron las viviendas y adelantar el registro de las familias afectadas.

Autoridades verifican el alcance de la emergencia

Uno de los principales objetivos de las autoridades es determinar si los daños se concentran únicamente en Cestillal o si el vendaval también alcanzó otras veredas de Cañasgordas.

El alcalde Diego Alonso Vanegas Arango manifestó que, con base en la información recibida hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas y que las afectaciones conocidas corresponden a daños materiales.

“Gracias a Dios, no se presentaron, o el reporte que tenemos es que no se presentaron lesionados ni pérdida de de vías humanas, solamente daños materiales. Queremos solicitar por si se presentaron algunas emergencias en algunas veredas para que los presidentes nos informen”.

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En paralelo con el censo que adelanta la administración municipal, funcionarios de la Secretaría de Planeación de Antioquia se desplazan hacia el municipio para realizar verificaciones en los sectores que podrían haber resultado afectados.

Las visitas permitirán recopilar información directamente en las zonas reportadas y avanzar en la consolidación de un balance sobre los daños ocasionados por el vendaval.

Piden reportar nuevos daños

La Alcaldía también hizo un llamado a los líderes comunitarios y a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para que informen cualquier afectación que haya sido identificada en sus respectivas veredas.

Esta información será tenida en cuenta dentro del proceso de verificación que actualmente adelantan las autoridades, especialmente ante la posibilidad de que existan viviendas afectadas que todavía no hayan sido incluidas en el reporte inicial.

Por ahora, el balance conocido corresponde a 76 viviendas afectadas en Cestillal, mientras continúan las labores de campo para determinar si el fenómeno produjo daños adicionales en otros sectores rurales de Cañasgordas.

Las autoridades mantienen el proceso de evaluación y censo para consolidar la información sobre las familias afectadas y las condiciones de las viviendas que resultaron perjudicadas por los fuertes vientos.