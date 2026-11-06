Resumen: Durante su concierto del jueves en el Pearl Concert Theater de Las Vegas, una asistente le lanzó un celular a Mon Laferte que la golpeó en el rostro mientras cantaba «Amárrame». La artista chilena abandonó el escenario por varios minutos y la responsable fue expulsada del recinto entre abucheos. Mon Laferte regresó y terminó el show; no hay parte médico oficial ni confirmación de sanciones contra la agresora.

¡Qué susto! Lanzaron un celular a la cara de Mon Laferte en pleno concierto en Las Vegas

Mon Laferte vivió uno de los momentos más tensos de su gira: en mitad de su concierto en Las Vegas, una asistente le lanzó un teléfono celular que la golpeó de lleno en el rostro y la obligó a abandonar el escenario por varios minutos.

La escena ocurrió la noche del jueves 5 de noviembre en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, donde la cantante chilena se presentaba ante un auditorio lleno como parte de su gira internacional Femme Fatale Tour, la misma que la ha llevado por varios países desde marzo de este año.

De acuerdo con los videos grabados por los asistentes, que ya circulan masivamente en redes sociales, la artista interpretaba «Amárrame», uno de los temas más esperados de la noche, cuando desde el público salió volando un teléfono celular directamente hacia la tarima.

El aparato impactó el rostro de Mon Laferte muy cerca del ojo izquierdo. En las imágenes se alcanza a ver el momento en que la cantante se lleva la mano a la cara, visiblemente adolorida, y se retira del escenario escoltada por su equipo de seguridad, mientras la música se detiene por completo.

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El público pidió a gritos que sacaran a la responsable

Tras el golpe, las luces del escenario se apagaron y las bailarinas y coristas que acompañan a la artista también abandonaron la tarima. El concierto quedó detenido por varios minutos mientras Mon Laferte recibía asistencia detrás del escenario.

La reacción del público no se hizo esperar. Entre gritos de «¡Que la saquen! ¡Que la saquen!», los asistentes exigieron que la persona responsable fuera expulsada del recinto. Segundos después, los videos muestran cómo el personal de seguridad escoltó a una mujer hacia la salida, en medio de los abucheos de los demás espectadores.

El hecho quedó registrado desde varios ángulos y las grabaciones se volvieron virales en cuestión de horas, con miles de comentarios de rechazo contra la agresión:

Mon Laferte volvió a la tarima y terminó el show

Pese al susto y al golpe, la historia tuvo un final que sus fanáticos celebraron: después de recibir atención, Mon Laferte regresó al escenario, retomó la presentación y terminó el concierto sin más inconvenientes, algo que el público reconoció con aplausos y ovaciones.

Hasta el momento no se ha conocido un parte médico oficial sobre el estado de la cantante ni se ha confirmado si la mujer que lanzó el teléfono fue detenida por las autoridades o enfrentará alguna sanción legal por lo sucedido. Tampoco se sabe si la artista presentará alguna denuncia formal.

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Un problema que se repite en los conciertos

El caso de Mon Laferte vuelve a poner sobre la mesa una práctica peligrosa que se ha vuelto recurrente en los espectáculos en vivo: el lanzamiento de objetos al escenario. En los últimos años varios artistas internacionales han resultado golpeados por celulares, botellas y otros objetos arrojados desde el público, algunos con lesiones que obligaron a suspender presentaciones.

Norma Monserrat Bustamante Laferte, nombre real de la artista nacida en Viña del Mar, Chile, es una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana. Ganadora de varios premios Latin Grammy, ha construido una carrera marcada por éxitos como «Tu falta de querer», «Amárrame» y «Mi buen amor», y su Femme Fatale Tour la mantiene de gira por Estados Unidos y otros países.

Ni la cantante ni su equipo se habían pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido hasta la tarde de este viernes, pero sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, que celebraron que el incidente no pasara a mayores y que la chilena pudiera terminar su show en Las Vegas.