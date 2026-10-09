Rock al Parque 2026: Programación y horarios del Día 2 con Mon Laferte, Esteman y homenaje a Serú Girán

Resumen: Mon Laferte, Esteman, Serú Girán (Lebón y Aznar) y Tokyo Ska Paradise Orchestra lideran la segunda jornada de Rock al Parque 2026. Consulte los horarios y escenarios para este domingo 11 de octubre
Minuto30.com .- La celebración de los 30 años de Rock al Parque continúa este domingo 11 de octubre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Tras una primera jornada cargada de sonidos pesados, el segundo día del festival abre paso a una variada oferta que transita por el rock en español, el ska, el reggae, la fusión urbana y el pop alternativo.
El cartel de este domingo combina leyendas vivas de la música latinoamericana con algunas de las propuestas más esperadas de la escena internacional y distrital, prometiendo una jornada inolvidable para los miles de asistentes en la capital.
Grandes nombres en la tarima principal
La Plaza de Eventos será el epicentro de momentos históricos. La cantautora chileno-mexicana Mon Laferte será la encargada de cerrar la noche con su potente voz y propuesta escénica. Previamente, el bogotano Esteman retornará a su ciudad natal, mientras que dos íconos del rock argentino, David Lebón y Pedro Aznar, revivirán el legado inolvidable de Serú Girán. La jornada también contará con Claudio Narea, quien traerá de vuelta el repertorio clásico de Los Prisioneros desde Chile.
Por su parte, la Tarima Bio by Vans se transformará en una auténtica fiesta de ska y reggae con las presentaciones de Tokyo Ska Paradise Orchestra desde Japón, los venezolanos de Desorden Público y el reencuentro de Gondwana junto a Quique Neira. En la Tarima ECO, el indie y el rock alternativo brillarán con los shows de los mexicanos Porter y los argentinos Bándalos Chinos.
Agenda y horarios oficiales: Domingo 11 de octubre
Organice su recorrido por el Parque Simón Bolívar con la distribución de artistas y escenarios para la segunda jornada de Rock al Parque 2026:
Plaza de Eventos
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2:00 p. m. – 2:50 p. m.: Niña Lobo (Uruguay)
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3:10 p. m. – 3:50 p. m.: Alto Grado (Distrital)
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4:15 p. m. – 5:05 p. m.: Claudio Narea & Los Prisioneros (Chile)
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5:30 p. m. – 6:20 p. m.: Iseo & Dodosound (España)
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6:45 p. m. – 7:45 p. m.: Serú Girán por Lebón y Aznar (Argentina)
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8:10 p. m. – 9:00 p. m.: Esteman (Bogotá)
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9:30 p. m. – 10:30 p. m.: Mon Laferte (Chile/México)
Tarima Bio by Vans
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2:30 p. m. – 3:10 p. m.: La Brigada RPF (Distrital)
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3:25 p. m. – 4:05 p. m.: El Punto Ska (Distrital)
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4:25 p. m. – 5:15 p. m.: Desorden Público (Venezuela)
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5:35 p. m. – 6:25 p. m.: Tokyo Ska Paradise Orchestra (Japón)
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6:45 p. m. – 7:35 p. m.: Green Valley (España)
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7:50 p. m. – 8:35 p. m.: Skampida (Distrital)Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad
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9:00 p. m. – 10:00 p. m.: Gondwana & Quique Neira (Chile)
Tarima ECO
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2:30 p. m. – 3:10 p. m.: Brina Quoya (Distrital)
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3:25 p. m. – 4:05 p. m.: Elsa Riveros (Distrital)
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4:20 p. m. – 5:00 p. m.: Lo Mismo Decían de Juana (Distrital)
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5:15 p. m. – 6:05 p. m.: Los Tetas (Chile)
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6:25 p. m. – 7:05 p. m.: La Monky Band (Distrital)
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7:25 p. m. – 8:15 p. m.: Porter (México)
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8:35 p. m. – 9:35 p. m.: Bándalos Chinos (Argentina)
Escenario BBC
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2:20 p. m. – 3:05 p. m.: Últimos Nietos (Cali)
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3:25 p. m. – 4:10 p. m.: Nawal (Bogotá)
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4:30 p. m. – 5:15 p. m.: Wañukta Tonic (Ecuador)
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5:35 p. m. – 6:20 p. m.: Margarita Siempre Viva (Medellín)
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6:35 p. m. – 7:20 p. m.: Medved (Ibagué)
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7:35 p. m. – 8:20 p. m.: Doris Vespa (Barranquilla)
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8:40 p. m. – 9:25 p. m.: Nicolai Fella (Bogotá)
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