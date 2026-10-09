Rock al Parque 2026: Programación y horarios del Día 2 con Mon Laferte, Esteman y homenaje a Serú Girán

Resumen: Mon Laferte, Esteman, Serú Girán (Lebón y Aznar) y Tokyo Ska Paradise Orchestra lideran la segunda jornada de Rock al Parque 2026. Consulte los horarios y escenarios para este domingo 11 de octubre