Maluma anunció las ciudades de su gira mundial ‘Loco X Volver’: Bogotá abrirá el tour en 2027

Resumen: El paisa confirmó el recorrido de su Loco X Volver World Tour 2027 por más de 60 ciudades del mundo. Bogotá será la primera parada de la gira: el viernes 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá - Arena. La preventa de boletas arranca el 9 de noviembre.

Minuto30.com .- Maluma confirmó este viernes 6 de noviembre las primeras ciudades de su gira mundial Loco X Volver World Tour 2027, y hay una noticia grande para Colombia: Bogotá será la ciudad encargada de abrir el tour. El concierto de la capital está programado para el viernes 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena.

El anuncio oficial llegó tras una campaña de pistas que durante dos semanas recorrió Madrid, Bogotá, Buenos Aires, Nueva York y Ciudad de México con carritos ambulantes inspirados en los puestos tradicionales colombianos, intervenciones urbanas y acciones con creadores de contenido. La confirmación la hizo el propio artista con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde apareció junto a sus músicos e interpretó «Según Quién», «Felices Los 4», «Hawái» y «Loco X Volver» frente a viajeros que esperaban vuelos hacia Colombia.

Bogotá, la primera parada de la gira

De acuerdo con el afiche oficial del tour, el show de Bogotá será el viernes 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. Las entradas tendrán precios desde los $180.000 más el costo del servicio y se podrán comprar a través de TuBoleta.

El mapa de localidades publicado por la organización muestra varias opciones para los asistentes: Tribuna Fan Sur, Platea, segundo piso preferencial, segundo piso general y tercer piso, con secciones numeradas desde la 201 hasta la 319. Algunas de las secciones del tercer piso están habilitadas para menores de edad.

Etapas de venta: así puede conseguir sus boletas

La boletería para el concierto de Bogotá se venderá en dos etapas:

Preventa exclusiva Visa: válida con tarjetas Visa de Bancolombia y Nequi. Inicia el lunes 9 de noviembre a las 10:00 a.m. y finaliza el miércoles 11 de noviembre a las 9:59 a.m.

válida con tarjetas Visa de Bancolombia y Nequi. Inicia el lunes 9 de noviembre a las 10:00 a.m. y finaliza el miércoles 11 de noviembre a las 9:59 a.m. Venta general: inicia el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 a.m.

La recomendación, como en todos los conciertos de alta demanda, es estar pendiente de la apertura de cada etapa, pues la preventa suele agotarse rápidamente.

Más de 60 ciudades en cuatro continentes

La gira, producida a nivel global por Fenix Entertainment y Cardenas Marketing Network (CMN), recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. Entre los destinos confirmados figuran Buenos Aires, Ciudad de México, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat.

Visa será el patrocinador principal y socio oficial de pagos del Loco X Volver World Tour en Latinoamérica.

El tour toma su nombre de Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio del artista, presentado en mayo de 2026 y con el que el paisa volvió a sus raíces colombianas. El espectáculo llevará al escenario las canciones y el universo creativo de esta producción, junto a los grandes éxitos de su trayectoria, con un nuevo concepto escénico y una propuesta visual desarrollada especialmente para esta gira.

«Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia», dijo Maluma en el comunicado oficial.

Una carrera de récords en los escenarios

La nueva gira llega tras una trayectoria de llenos totales. En 2017, su Maluma World Tour sumó 105 conciertos y superó el millón de boletos vendidos, cifra que lo ubicó como el artista latino con mayor venta de entradas en el mundo ese año. Después colgó el aviso de agotado en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y The Forum de Los Ángeles, reunió a más de 60.000 personas en Tel Aviv y estableció el récord de asistencia del Festival Mawazine de Rabat, frente a cerca de 200.000 personas. En Colombia ya ha hecho llenos totales en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y en El Campín de Bogotá.

Para consultar toda la información de la gira y acceder a los enlaces oficiales de compra de boletas, los interesados pueden visitar el sitio www.maluma.online.