Resumen: Un tornado dañó el aeropuerto de Chapecó, en Brasil, y obligó a suspender los vuelos por tiempo indeterminado. La emergencia dejó ventanales rotos, estructuras desprendidas y afectaciones en viviendas y servicios de la ciudad. Voe Xap pidió a los pasajeros no acudir a la terminal y consultar sus itinerarios con las aerolíneas.

¡Qué susto en Brasil! Tornado dañó el aeropuerto de Chapecó y obligó a suspender los vuelos

Un tornado en Chapecó, Brasil, dejó daños en el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso y obligó a suspender los aterrizajes y despegues este miércoles 4 de noviembre. La emergencia se registró en el oeste del estado de Santa Catarina, donde las ráfagas arrancaron estructuras, rompieron ventanales y también afectaron viviendas y servicios de la ciudad.

Las imágenes de los destrozos muestran parte del acceso a la terminal con elementos metálicos desprendidos y vidrios rotos en el interior. La fuerza del viento afectó distintos sectores del aeropuerto, mientras los equipos técnicos comenzaron a revisar las condiciones de la infraestructura antes de permitir el regreso de las operaciones aéreas.

Foto: Redes Sociales.

Vuelos suspendidos por tiempo indeterminado

La concesionaria Voe Xap, encargada de administrar el aeropuerto, informó que las operaciones quedaron suspendidas por tiempo indeterminado debido a la fuerte tormenta que alcanzó la ciudad durante la mañana. En su comunicado explicó que el personal técnico estaba realizando una inspección completa para establecer las medidas necesarias para normalizar el servicio.

La empresa pidió a los pasajeros que no se dirigieran a la terminal mientras continuara la suspensión. La recomendación para quienes tenían un viaje programado fue comunicarse directamente con su aerolínea, tanto para conocer el estado de los vuelos como para consultar las alternativas de remarcación.

El aviso no estableció una hora de reapertura. Por eso, la revisión de las estructuras y las condiciones de seguridad del aeropuerto quedaron como pasos necesarios antes de recuperar los aterrizajes y despegues. La afectación no se limitó a la cancelación de itinerarios: las imágenes evidencian daños materiales que requieren evaluación técnica.

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Defensa Civil confirmó el tornado en Chapecó

De acuerdo con la información divulgada por medios brasileños, entre ellos G1, la Defensa Civil de Santa Catarina confirmó el paso del tornado al comienzo de la tarde. El organismo señaló que una línea de inestabilidad avanzaba desde el extremo oeste hacia el medio oeste del estado, generando tormentas y vientos intensos.

La estación meteorológica de la Defensa Civil en Chapecó registró ráfagas de 92,9 kilómetros por hora, consideradas severas por la entidad. Por su parte, los instrumentos del Instituto Nacional de Meteorología de Brasil reportaron vientos de hasta 126 kilómetros por hora. Se trata de registros de distintas estaciones, no de una única medición.

El temporal también destechó casas y provocó la caída de estructuras sobre vehículos estacionados. A los daños materiales se sumaron interrupciones del suministro de energía eléctrica y fallas en la señal de internet, según los reportes publicados tras el paso de los fuertes vientos.

La emergencia también alteró las clases

La Secretaría Municipal de Educación suspendió las clases del turno de la tarde en la red pública municipal de Chapecó. La decisión se conoció después del temporal de la mañana, en una jornada marcada por las afectaciones en distintos puntos de la ciudad y por la evaluación de los daños.

El aeropuerto Serafim Enoss Bertaso es un punto importante de conexión para el oeste de Santa Catarina y también atiende a viajeros de zonas del oeste de Rio Grande do Sul y Paraná. G1 reseñó que en 2025 el terminal movilizó unos 648.000 pasajeros entre embarques y desembarques, una referencia de su importancia para la conectividad regional.

Mientras se adelantaban las inspecciones, el comunicado de la concesionaria mantenía la suspensión sin plazo definido. Para los viajeros con itinerarios hacia o desde Chapecó, la información de la aerolínea es la que permite conocer los cambios concretos de cada reserva, sin desplazarse a una terminal que permanece sin operaciones.

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