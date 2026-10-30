Resumen: • La humedad de la tormenta tropical Vance dejó este viernes más de 100 milímetros de lluvia en San José del Cabo, Baja California Sur. • Varios carros fueron arrastrados por la corriente del arroyo Costa Azul y la Policía de Los Cabos intenta rescates de automovilistas. • El fenómeno ya son solo remanentes, pero las lluvias siguen en Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

¡En video! Carros arrastrados y calles anegadas por intensa lluvia de más de 100 mm en San José del Cabo

Una intensa lluvia azota la tarde de este viernes 30 de octubre San José del Cabo, en Baja California Sur, México, donde los acumulados de agua ya superan los 100 milímetros en apenas unas horas, según el reporte del meteorólogo Jorge Garza, de MetMEX B.C.S.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo la fuerte corriente del arroyo de Costa Azul arrastró varios carros, mientras las calles de este destino turístico del Pacífico mexicano quedaron cubiertas por el agua y el lodo.

«Intensa lluvia con acumulados que superan los 100,0 mm se registra en este momento en San José del Cabo, Baja California Sur», reportó Garza en su cuenta de X, donde compartió el video de los vehículos arrastrados por la corriente.

Desde el mediodía, la Policía de Los Cabos intenta rescates de automovilistas atrapados por las lluvias torrenciales en las zonas urbanas de San José del Cabo, según reportó el portal especializado Clima Sudcaliforniano.

Foto: Redes Sociales.

La lluvia no da tregua desde el martes

El temporal está asociado con la humedad que deja el ciclón tropical Vance, que desde el pasado martes 27 de octubre ha causado graves afectaciones en Los Cabos, uno de los corredores turísticos más importantes de México, visitado cada año por millones de personas, muchas de ellas de Estados Unidos y Canadá.

La tarde y noche del martes, las corrientes inundaron vialidades de Cabo San Lucas y obligaron a cuerpos de emergencia y a los propios ciudadanos a realizar varios rescates. Un hombre estuvo a punto de ser arrastrado hacia el mar en la zona de la Marina, pero logró sujetarse de un barandal mientras recibía ayuda para salir del agua.

Los Bomberos de Cabo San Lucas rescataron además a un adolescente de 13 años que fue arrastrado por la corriente; el menor fue trasladado a un hospital para su valoración y las autoridades localizaron a sus padres. En el arroyo Lagunitas, la prolongación Leona Vicario y la avenida Nicolás Tamaral, cerca de la colonia Chulavista, varios vehículos fueron desplazados por el agua, incluido uno de transporte turístico cuyos ocupantes recibieron ayuda durante la emergencia.

Ante el temporal, el Consejo Estatal de Protección Civil ordenó suspender las clases del miércoles 28 en todos los niveles educativos, en escuelas públicas y privadas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, además de las guarderías. Las playas fueron cerradas con bandera negra y el Ayuntamiento de Los Cabos desplegó maquinaria para retirar tierra, lodo y residuos de las vialidades.

Las lluvias de Vance también pegaron en Sinaloa, donde el miércoles se suspendieron las clases del turno vespertino en Concordia, Escuinapa, Mazatlán y El Rosario, y se reportó un deslave en el cerro de la Nevería, sin daños a viviendas.

Vance se debilitó, pero la lluvia sigue

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió la noche del jueves la última advertencia sobre Vance, al reportar que el sistema ya no tiene un centro bien definido y que sus remanentes se ubicaban a unos 335 kilómetros al sureste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

Sin embargo, la humedad del fenómeno continúa alimentando las precipitaciones en el noroeste de México. La Comisión Nacional del Agua de México alertó esta semana sobre lluvias intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Jalisco y Nayarit.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua también prevén lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, para los municipios de Los Cabos y La Paz, con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas, por lo que las autoridades no bajan la guardia.

Recomendaciones de las autoridades

Protección Civil de Los Cabos llamó a la población a extremar precauciones y, sobre todo, a no cruzar arroyos, vados ni calles inundadas, ni a pie ni en automóvil, porque la corriente puede arrastrar a personas y vehículos en cuestión de segundos.

También pidieron a quienes realizan actividades marítimas y de navegación atender las indicaciones oficiales, mantenerse informados por los canales institucionales y reportar las emergencias a las líneas de atención.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen recorridos preventivos y monitoreo de los arroyos y vialidades del municipio, en medio de uno de los temporales más fuertes que se recuerdan en la zona en los últimos años.

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