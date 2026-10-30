Fuerte granizada en el occidente de Medellín, quedó en video

Resumen: Un fuerte aguacero acompañado de granizo se registró la tarde de este viernes en el occidente de Medellín. Las cámaras y el radar del SIATA registraron la tormenta y los videos del fenómeno ya circulan en redes sociales.

La tarde de este viernes 30 de octubre se registró un fuerte aguacero en el occidente de Medellín, en el que hasta granizo cayó, y así lo evidencian videos que circulan en redes.

Foto/Captura de pantalla: @cesarolse

La lluvia, que se dejó sentir con especial fuerza en las comunas del occidente de la capital antioqueña, llegó acompañada de una granizada que sorprendió a propios y extraños. En las imágenes que circulan en redes sociales se ve cómo las pepas de hielo cubrieron andenes, vías, techos y vehículos en varios sectores de esta parte de la ciudad.

En algunos de los videos se aprecia el momento en que el granizo cae con intensidad sobre las viviendas, mientras los ciudadanos graban el fenómeno desde sus casas, sus negocios y los balcones de los edificios. También se ven calles con acumulación de hielo, como si se tratara de una nevada, una escena que siempre llama la atención en una ciudad acostumbrada a las lluvias, pero no a ver sus calles vestidas de blanco.

El paso de la tormenta quedó registrado en las cámaras y en el radar del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), en cuyas imágenes se aprecian los núcleos de precipitación intensa que se formaron sobre el occidente de la ciudad durante la tarde de este viernes.

El material fue compartido en la red social X por la cuenta de César Olse (@cesarolse), donde se ven las imágenes de las cámaras del SIATA y del radar al momento del aguacero, así como los reportes de los ciudadanos que presenciaron la granizada en el occidente de Medellín.

Las autoridades mantienen el monitoreo sobre las quebradas y las zonas propensas a inundaciones, especialmente después de varias semanas de lluvias constantes en el Valle de Aburrá, que han dejado el suelo saturado en buena parte de la ciudad.

Y es que este no ha sido el único aguacero fuerte del mes. Octubre ha traído varias tormentas con granizo a Medellín y su área metropolitana: el 9 de octubre una granizada similar se registró en medio de un fuerte aguacero acompañado de vientos, y el 23 y 24 de octubre nuevas tormentas eléctricas dejaron granizo en sectores como Laureles, además de ráfagas de viento de hasta 52 kilómetros por hora y una intensa actividad eléctrica sobre la ciudad.

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Las autoridades recuerdan a la ciudadanía algunas recomendaciones básicas durante este tipo de tormentas: evitar salir si no es necesario mientras cae el granizo, no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas cuando hay actividad eléctrica, conducir con precaución por las vías mojadas y reportar cualquier emergencia a la línea 123.

También se recomienda a los habitantes de los sectores cercanos a las quebradas estar atentos a cualquier aviso de los organismos de socorro, pues con el suelo ya húmedo por las lluvias de las últimas semanas, los aguaceros intensos pueden generar crecientes súbitas e inundaciones repentinas en cuestión de minutos.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias seguirán presentes en Medellín y el Valle de Aburrá durante los próximos días, propias de la temporada invernal del segundo semestre del año, por lo que la invitación es a estar pendientes de los reportes del SIATA y de las autoridades locales, que actualizan permanentemente el estado del tiempo en la ciudad.

El fenómeno se presentó en medio de la temporada de lluvias que vive el país y que en Antioquia ha dejado varias semanas de precipitaciones constantes, con aguaceros que suelen intensificarse en las tardes. Los expertos explican que el granizo se forma cuando las gotas de lluvia suben a las capas más frías de la nube y se congelan, cayendo luego en forma de pepas de hielo, como se vio este viernes en el occidente de Medellín.

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