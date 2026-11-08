¡Qué peligro! ‘Spider Man’ escaló una torre de telecomunicaciones en Bogotá sin ninguna protección

Resumen: Dos creadores de contenido, el colombiano Julián Cruz disfrazado de Spider Man y un influencer mexicano, escalaron sin arneses ni protección una torre de telecomunicaciones en el cerro de Monserrate, en Bogotá. El video es viral y desató polémica por el riesgo y por tratarse de infraestructura de conectividad.

Un video que circula en redes sociales tiene a miles de internautas con el corazón en la mano: dos creadores de contenido escalaron una imponente torre de telecomunicaciones en el cerro de Monserrate, en Bogotá, sin arneses, sin cuerdas y sin ningún equipo de protección visible.

El protagonista de la arriesgada hazaña es Julián Cruz, un creador de contenido colombiano reconocido en redes por sus maniobras de parkour y escalada urbana en distintos puntos de la capital. En esta ocasión se unió a un reconocido creador de contenido mexicano y, para darle todavía más emoción al reto, lo hizo disfrazado con el traje completo de Spider Man.

En las imágenes, publicadas por el propio Cruz en su cuenta de Instagram (@julianpks), se observa cómo los dos hombres van superando metro a metro la estructura metálica, portando cámaras corporales y de bolsillo para registrar cada segundo del ascenso. En el video no se alcanza a ver ni un solo elemento de seguridad para el trabajo en alturas.

Ya en la cima de la torre, los dos influencers se tomaron un momento para capturar unas panorámicas espectaculares de la sabana de Bogotá, saludaron a sus seguidores y celebraron haber cumplido el reto.

Un video viral que divide opiniones

El video no tardó en volverse viral: acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios divididos entre el asombro, la fascinación y el rechazo. Mientras algunos seguidores celebran la destreza física y la calidad de las imágenes, muchos otros cuestionan la imprudencia de arriesgar la vida por una grabación y advierten que este tipo de retos puede incentivar a otros jóvenes a imitarlos sin la debida preparación.

Ciudadanos y autoridades locales también han expresado su preocupación por lo que consideran un acto de imprudencia que pudo terminar en una tragedia.

¿Qué es el buildering, la disciplina detrás del reto?

La escalada urbana, conocida internacionalmente como buildering o roofing, es una práctica extrema que consiste en trepar edificios, puentes, torres y otras estructuras de gran tamaño de manera libre. Quienes la practican aseguran buscar adrenalina, libertad y una perspectiva única de la arquitectura de las grandes ciudades.

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El problema es que, en la mayoría de los casos, estas escaladas se hacen sin permisos de las autoridades ni de los propietarios de las estructuras, y sin las medidas de seguridad exigidas para el trabajo en alturas.

Los riesgos no son solo para quien escala

Expertos en gestión del riesgo advierten que el peligro no es únicamente una caída fatal. El ingreso no autorizado a torres de telecomunicaciones representa una vulneración a la seguridad de la infraestructura que garantiza la conectividad de la ciudad.

Además, los organismos de socorro han reiterado en varias ocasiones que este tipo de maniobras no autorizadas obligan a movilizar recursos de emergencia en caso de incidentes, poniendo en riesgo la atención de verdaderas eventualidades en la capital.

No es la primera vez que una escalada de este estilo genera polémica en Colombia. En Medellín, por ejemplo, un grupo de jóvenes llegó hasta lo más alto del puente de Punto Cero y también desató duras críticas en redes sociales.

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El cerro de Monserrate, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Bogotá, es con frecuencia escenario de noticias: desde cierres de sus senderos hasta operativos de rescate de personas extraviadas.

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El video de los dos influencers sigue acumulando visualizaciones y reabre el debate sobre los límites de la creación de contenido en la era digital: hasta dónde vale la pena llegar por una grabación viral.

Fotos: Captura de video