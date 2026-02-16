Resumen: Dos jóvenes fueron vistos en la parte más alta del puente de Punto Cero, en Medellín, donde realizaron una arriesgada escalada sin equipos de seguridad visibles y grabaron el recorrido. El video se difundió en redes sociales y generó opiniones divididas entre quienes destacaron su destreza y quienes cuestionaron el riesgo de la maniobra. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

¡Qué peligro! Jóvenes escalaron hasta lo más alto del puente de Punto Cero en Medellín y desataron críticas

Una escena poco común sorprendió a quienes transitaban por la zona noroccidental de Medellín: dos jóvenes fueron vistos en la parte más alta de la estructura metálica del puente de Punto Cero, desplazándose sobre sus arcos a gran altura y celebrando al llegar a la cima. El momento quedó registrado en video y posteriormente fue difundido en redes sociales.

En las grabaciones se observa a los hombres ascendiendo sin equipos de seguridad visibles. No llevaban arneses ni ningún sistema de protección; únicamente utilizaban tiza en las manos, un recurso frecuente en disciplinas como la escalada para mejorar el agarre. Durante el recorrido caminaron por las vigas metálicas mientras documentaban la experiencia desde distintos ángulos.

De acuerdo con la información compartida en sus perfiles digitales, serían practicantes de parkour y de actividades urbanas de alto riesgo, con antecedentes de intervenciones similares en otros puntos de la ciudad.

Reacciones divididas

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las imágenes generaron múltiples comentarios. Algunos usuarios destacaron la preparación física y el control corporal de los jóvenes, mientras otros cuestionaron la decisión de realizar la maniobra en una infraestructura vial en funcionamiento. Entre las preocupaciones mencionadas está la posibilidad de que una caída pudiera afectar no solo a los protagonistas, sino también a conductores y peatones que transitan por el sector.

Esto le podría interesar: Turista sueco denuncia que fue drogado y saqueado por falso guía en Medellín

También surgieron dudas sobre la legalidad de este tipo de acciones y la necesidad de permisos para intervenir estructuras públicas. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme si la actividad contaba con autorización o si podría derivar en sanciones.

El escenario

La maniobra se realizó sobre una estructura destinada al tránsito vehicular y a varios metros de altura. El puente, que años atrás fue escenario de un reconocido péndulo urbano hoy retirado, volvió a captar la atención por este episodio.

Mientras el material continúa circulando en plataformas digitales, las opiniones siguen contrastando entre quienes resaltan la destreza demostrada y quienes consideran que se trató de una exposición innecesaria al riesgo.