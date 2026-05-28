¿Pensaba subir a Monserrate o caminar en los cerros? Ojo al cierre por elecciones

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Resumen: Los Cerros Orientales de Bogotá estarán cerrados el 30 y 31 de mayo por las elecciones presidenciales. La medida busca facilitar operativos de seguridad.

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Los tradicionales senderos de los Cerros Orientales de Bogotá permanecerán cerrados durante el fin de semana de elecciones presidenciales.

La medida fue confirmada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que anunció restricciones de ingreso para facilitar los operativos de seguridad y logística previstos para la jornada electoral del próximo domingo 31 de mayo.

El cierre aplicará tanto el sábado 30 como el domingo 31 de mayo y cobijará todos los caminos habilitados de los Cerros Orientales. Según explicó la entidad, la decisión hace parte del alistamiento institucional y del despliegue de unidades policiales que acompañarán el proceso electoral en la capital del país.

Durante esos dos días no estará permitido el ingreso de visitantes a los senderos ecológicos, considerados uno de los espacios naturales más frecuentados por los bogotanos.

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Los Cerros Orientales cuentan con más de 40 kilómetros de recorridos destinados a actividades de recreación pasiva, deporte y conexión con la naturaleza.

Las autoridades recordaron que el acceso a estos senderos requiere inscripción previa mediante la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” o a través de la página oficial de la entidad. Los cupos se habilitan con varios días de anticipación y se cierran una vez se completa el aforo permitido.

Asimismo, hicieron un llamado a los ciudadanos para respetar las restricciones temporales y evitar ingresar por rutas no autorizadas durante el fin de semana.

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