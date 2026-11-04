¿Qué pasó Sonsón? Denuncian que varios perros han sido envenenados

Resumen: Denuncian en redes sociales la muerte de varios perritos, al parecer envenenados, en el sector El Sacatín de Sonsón: dos canes murieron y una canina logró salvarse, mientras vecinos reportan el extravío de otros animales. La comunidad pide a las autoridades investigar y recuerda que la ley castiga el maltrato animal con cárcel y multas.

Minuto30.com .- Dolor y consternación causan en Sonsón, Oriente antioqueño, las denuncias que circulan en redes sociales sobre la muerte de varios perritos, al parecer envenenados, en el sector El Sacatín, en la zona urbana del municipio. Las primeras publicaciones de la comunidad hablaban de la muerte de tres perritos y del extravío de otros canes, una situación que causa rechazo y tristeza entre los habitantes del sector, según manifiestan en sus publicaciones.

Seres indefensos, que no saben sino dar amor y manifestarse moviendo la colita, estarían siendo víctimas de una mano cruel que, de confirmarse los hechos, deberá responder ante la justicia.

Lo que se sabe del caso

Según cuenta el denunciante, dos perros llamados Teo y El Negrito fueron hallados sin vida en el sector El Sacatín, en Las Tenerías de Sonsón, mientras que una tercera canina, Kira, fue encontrada en grave estado de salud, pero por fortuna logró salvarse.

Foto: Redes Sociales

Los tres animalitos eran los cuidadores de una curtiembre, el lugar donde se procesa la piel del ganado. Su dueño, Mauricio Rodríguez, contó que hacia las 6:00 de la tarde de este martes, 3 de noviembre, los caninos desaparecieron. Al salir a buscarlos, la familia se encontró con la desgarradora escena: dos de ellos muertos y la tercera luchando por su vida.

Foto: Redes Sociales

El hombre aseguró que ya adelantan el proceso para denunciar lo ocurrido ante las autoridades. Indicó que tienen indicios de quién sería el responsable, aunque esperan que sean las investigaciones las que esclarezcan los hechos y establezcan a ciencia cierta qué pasó y quién o quiénes estarían detrás de este acto de crueldad.

«No seamos tan inconscientes con los animales, que ellos lo único que les falta es hablar y son más queridos que los seres humanos», manifestó, con el dolor aún fresco, el dueño de los perritos.

Más denuncias en la comunidad

La preocupación en El Sacatín va más allá de este caso. En las publicaciones que circulan en redes sociales, vecinos del sector denuncian que otros canes se han extraviado en los últimos días, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Las causas de las muertes y los autores de estos hechos aún se desconocen, y la comunidad pide a las autoridades actuar con prontitud para evitar que más animalitos corran la misma suerte.

Foto: Redes Sociales

La ley los protege

En Colombia los animales están protegidos por la ley. La Ley 1774 de 2016 los reconoció como seres sintientes, es decir, seres que sienten, y dejó claro que no son cosas: están amparados por la norma frente al maltrato y la crueldad.

Además, desde abril de 2025 está vigente la Ley 2455, conocida como Ley Ángel, que endureció los castigos contra quienes atenten contra los animales. Según el artículo 339A del Código Penal, quien maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte incurre en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilidad de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesiones u oficios relacionados con animales y prohibición de adquirirlos o tenerlos. Por lesiones graves, la prisión es de veinte (20) a cuarenta y dos (42) meses.

Vale anotar que la misma norma aumenta las penas de la mitad a tres cuartas partes cuando para cometer la conducta se utilizan venenos o sustancias tendientes a causar daño a un gran número de animales.

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La denuncia sigue abierta y los vecinos de El Sacatín esperan que el caso no quede en la impunidad.

En desarrollo.