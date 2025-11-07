¡Se rindió ante la presión! El que mató al perrito ya lo tienen las autoridades

Minuto30.com .- El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, confirmó la noticia que calma la indignación nacional: el hombre que fue captado golpeando con sevicia a un perro hasta causarle la muerte se entregó voluntariamente a las autoridades hace pocas horas.

El Mensaje Oficial del Alcalde

El mandatario local, a través de sus redes sociales, celebró el resultado de la intensa búsqueda:

«¡Se hizo justicia! El responsable del maltrato al perro se entregó a las autoridades. ✅ Gracias a la Fiscalía, la Policía Nacional, al gobernador @andresjrendonc y a todos los ciudadanos que con su voz y apoyo lograron este resultado.»

Horas de presión implacable

La entrega se produjo tras horas de presión implacable, tanto en el terreno como en el mundo digital. Millones de usuarios se unieron en redes sociales para condenar este aberrante hecho y exigir justicia. Un factor decisivo fue la intervención del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero del sujeto.

Según lo confirmó el alcalde Zuluaga, en pocos minutos se hará oficial el procedimiento judicial que este «despiadado hombre» deberá enfrentar. La Fiscalía General de la Nación tomará el control del caso para imputar cargos por el delito de maltrato animal con resultado de muerte, un crimen que conlleva penas de prisión y fuertes sanciones económicas. La comunidad de Sonsón y el país esperan una condena ejemplar.