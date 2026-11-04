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Resumen: Un carro blanco fue recogido por una grúa en el barrio Carlos E. Restrepo, en el centro de Medellín, mientras peritos forenses le adelantaban una inspección dactiloscópica. El procedimiento, registrado la tarde de este miércoles cerca de la Biblioteca Pública Piloto, despertó la curiosidad de los transeúntes. Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo.

¿Qué pasó? Operativo con grúa y peritos forenses alrededor de un carro en Carlos E. Restrepo

Foto: Redes Sociales.

La tarde de este miércoles 4 de noviembre, un llamativo procedimiento con grúa, uniformados y peritos forenses alrededor de un carro blanco despertó la curiosidad de los transeúntes que pasaban por el barrio Carlos E. Restrepo, en el centro de Medellín.

De acuerdo con versiones de testigos, el vehículo, un Chevrolet Spark GT, fue recogido por una grúa en un punto cercano a la calle Colombia con la autopista, a pocas cuadras de la Biblioteca Pública Piloto y de una sala de velación que funciona en el sector.

Ya sobre la plataforma, el carro quedó con las puertas abiertas mientras los peritos le adelantaban una inspección dactiloscópica, en busca de huellas. En las imágenes que circularon se ve a un uniformado de la Policía y a personal con bata blanca revisando el interior del automóvil.

Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo ni por qué el vehículo era objeto de la inspección de los peritos.

El hecho se registró en horas de la tarde y generó todo tipo de comentarios entre residentes y curiosos del sector, que se acercaron a observar el procedimiento mientras el vehículo era asegurado sobre la grúa para su traslado.

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