¿Qué pasó con Colombia? Acá las 5 de Miss Universe

Minuto30.com .- Lamentablemente, la emocionante carrera de la representante de Colombia, la paisa Vanessa Pulgarín, en Miss Universo ha llegado a su fin. Tras superar los cortes de 30 y 12 semifinalistas, Colombia no logró clasificar en el selecto Top 5 del certamen.
El Top 5 de la 74ª Edición
Las cinco candidatas que avanzan a la ronda final de preguntas y se disputarán la corona universal son:
Tailandia
Filipinas
Venezuela
México
Costa de Marfil
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, cierra así una destacada participación que llenó de orgullo al país y la posicionó como una de las mejores del concurso.
