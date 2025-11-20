¿Qué pasó con Colombia? Acá las 5 de Miss Universe

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Lamentablemente, la emocionante carrera de la representante de Colombia, la paisa Vanessa Pulgarín, en Miss Universo ha llegado a su fin. Tras superar los cortes de 30 y 12 semifinalistas, Colombia no logró clasificar en el selecto Top 5 del certamen.

El Top 5 de la 74ª Edición

Las cinco candidatas que avanzan a la ronda final de preguntas y se disputarán la corona universal son:

Tailandia

Filipinas

Venezuela

México

Costa de Marfil

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, cierra así una destacada participación que llenó de orgullo al país y la posicionó como una de las mejores del concurso.

