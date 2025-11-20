¡Latina y auténtica! La nueva Miss Universe 2025 es…

Resumen: Al ser cuestionada sobre cómo usaría la plataforma de Miss Universo para empoderar a las mujeres jóvenes, Fátima Bosch respondió con un mensaje contundente sobre la autenticidad

Minuto30.com .- Fátima Bosch lo ha logrado: México se alza con la corona de la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia. La representante mexicana se coronó como la mujer más bella del universo, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener este codiciado título en la historia del certamen.

Bosch, originaria de Tabasco, demostró su preparación y carisma al superar las etapas de clasificación. Tras asegurar su lugar en el Top 5 junto a las delegadas de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil, la mexicana brilló en la ronda de preguntas, consolidándose como la ganadora.

¡México, México! #fatimabosch gana el certamen de belleza #MissUniverse. ¡Felicidades, Fátima! ¡Felicidades, Tabasco! Gracias por regalarle a este país un alegría cuando tanto lo necesitamos!

Respuesta Clave

Al ser cuestionada sobre cómo usaría la plataforma de Miss Universo para empoderar a las mujeres jóvenes, Fátima Bosch respondió con un mensaje contundente sobre la autenticidad:

«Como Miss Universo les diría que crean en el poder de su autenticidad. Crean en ustedes mismas porque sus sueños importan, su corazón importa. Y nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y de tu valor. Porque vales mucho. Eres poderosa y tu voz merece ser escuchada.»

Con esta victoria, Fátima Bosch sucede a la danesa Victoria Kjaer y lleva la celebración a todo México, especialmente a su estado natal, Tabasco.

Las tres finalistas

La tensión se mantuvo hasta el último momento en el certamen de Miss Universo 2025, donde México logró alzarse con la corona. Completando el podio de las tres finalistas que disputaron el título se encontraron la anfitriona Tailandia y la siempre fuerte candidata de Venezuela, consolidando una vez más el poder de las delegaciones latinoamericanas en el concurso.

