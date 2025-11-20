Menú Últimas noticias
    ¡De Antioquia para el mundo! Vanessa Pulgarín se corona como Miss Universe 2025
    Fotos: Redes sociales Vanessa Pulgarín
    ¡Qué emoción! Colombia entre las 12 semifinalistas de Miss Universe

    El continente americano ha tenido una participación arrolladora en este segundo corte

    Minuto30.com .- ¡La emoción crece en Tailandia! Tras el primer recorte, la representante de Colombia, Vanessa Pulgarín, ha sido confirmada en el selecto grupo de las 12 semifinalistas de la 74ª edición de Miss Universo.

    Colombia se mantiene firme en la competencia, superando el corte de las 30 y avanzando hacia la final del certamen.

    Latinoamérica Domina el Top 12

    El continente americano ha tenido una participación arrolladora en este segundo corte. Entre las 12 mujeres más bellas del universo, destacan fuertemente las representantes de América Latina, donde se destacan Colombia, Chile, Cuba, México, Venezuela

    Se destaca notablemente que, según los reportes iniciales, ninguna candidata europea logró avanzar en esta ronda.

    ¡Latina y auténtica! La nueva Miss Universe 2025 es…

