Resumen: Don Omar, ícono del reguetón puertorriqueño, anunció su retiro de los escenarios para priorizar su bienestar tras superar un cáncer renal. Planea despedirse con un álbum recopilatorio, un disco de material inédito y una última gira en 2026, dejando un legado que seguirá inspirando a las nuevas generaciones del género.

Es hora de «pasar el batón»: Don Omar anuncia su retiro definitivo de los escenarios

El ícono del reguetón Don Omar anunció que se despedirá de los conciertos y las grandes giras. Su plan de cierre incluye un álbum recopilatorio de sus temas más recordados en octubre de 2025, un disco con material inédito y una gira mundial en 2026 para decir adiós a su público.

Desde sus inicios en Santurce, a finales de los noventa, Don Omar se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana. Éxitos como Dale Don Dale y Pobre Diabla lo consagraron como el “Rey del Reguetón”, con más de 70 millones de discos vendidos y una influencia que trasciende generaciones.

La decisión responde a una nueva perspectiva de vida. En 2024 el cantante superó un cáncer renal, experiencia que —según confesó— lo llevó a priorizar su bienestar y a valorar el tiempo con su familia. “Después del cáncer nada se ve igual”, afirmó en una entrevista con Telemundo, donde también habló de la importancia de “pasar el batón” a nuevas voces del género.

Aunque dejará los escenarios, Don Omar no planea alejarse de la música. Su próximo álbum incluirá colaboraciones con artistas jóvenes, una muestra de su intención de mantener viva su creatividad y de apoyar a las nuevas generaciones.

La despedida promete ser de gran magnitud. De acuerdo con datos de Billboard, su reciente Back To Reggaeton Tour demostró un enorme poder de convocatoria, con más de 17,8 millones de dólares recaudados y alrededor de 150 000 entradas vendidas en sus primeras fechas.

El retiro de Don Omar marca un momento clave para el reguetón. Su capacidad de reinventarse, su carisma y su influencia global consolidan un legado que seguirá inspirando a los artistas urbanos que hoy lideran las listas de éxitos.