¡Orgullo colombiano! Shakira y Karol G sacuden la taquilla mundial: ¿cuántos millones han recaudado?

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Resumen: Shakira y Karol G se destacaron en el ranking de Billboard Boxscore de los artistas latinos que más dinero han recaudado con sus giras. La barranquillera ocupa el tercer lugar, con 673,5 millones de dólares, mientras que la paisa se ubica en el cuarto puesto, con 621,7 millones. La clasificación, que también tiene en cuenta la asistencia y la cantidad de conciertos, es liderada por Bad Bunny, seguido de Luis Miguel.

El impacto de la música latina en los escenarios internacionales también se refleja en las cifras que mueven sus giras. Una clasificación de Billboard Boxscore, con registros acumulados hasta el 20 de octubre de 2026, ubica a Shakira y Karol G entre los artistas con mayores ingresos por sus presentaciones en vivo, junto a figuras de México, Puerto Rico y Estados Unidos.

La barranquillera ocupa el tercer puesto, mientras que la cantante paisa aparece en la cuarta posición. El listado contempla la recaudación acumulada, la cantidad de espectadores y el número de conciertos registrados durante la trayectoria de cada artista.

El ranking reúne los datos disponibles de distintas presentaciones a lo largo de sus carreras. Para su elaboración se tienen en cuenta los conciertos en los que los músicos aparecen como acto principal, sin incluir los festivales.

¿Cuánto dinero han recaudado Shakira y Karol G con sus conciertos?

Shakira registra ingresos por 673,5 millones de dólares, con 244 presentaciones contabilizadas y una asistencia acumulada de aproximadamente 5,9 millones de personas. Estas cifras la ubican en el tercer lugar de la clasificación.

Los registros de Billboard Boxscore sobre la artista colombiana comienzan en noviembre de 1996, cuando se presentó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Según los datos recopilados, aquel espectáculo generó 207.000 dólares.

Karol G, por su parte, ocupa la cuarta posición con 621,7 millones de dólares recaudados, cerca de 4 millones de asistentes y 152 conciertos registrados desde 2018.

Entre ambas existe una diferencia de 51,8 millones de dólares en ingresos acumulados. Sin embargo, la cantante paisa alcanza esa cifra con 92 presentaciones menos que Shakira, de acuerdo con los registros incluidos en el listado.

Bad Bunny y Luis Miguel encabezan el listado

Por delante de las dos colombianas aparecen Bad Bunny y Luis Miguel, quienes ocupan las primeras posiciones del ranking.

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El primer lugar corresponde al puertorriqueño Bad Bunny, con más de 1.200 millones de dólares recaudados. El artista suma aproximadamente 7,2 millones de asistentes y 276 conciertos registrados desde 2017.

En el segundo puesto está el mexicano Luis Miguel, quien acumula 724,5 millones de dólares en ingresos por sus presentaciones. Sus cifras incluyen alrededor de 7 millones de espectadores y 743 conciertos registrados desde 1991.

Las cifras reflejan trayectorias diferentes: mientras Bad Bunny suma menos conciertos registrados, Luis Miguel reúne un número considerablemente mayor de presentaciones a lo largo de varias décadas.

El quinto lugar es para Pitbull, artista estadounidense que registra 374,1 millones de dólares, 6 millones de asistentes y 452 conciertos desde 2006.

¿Qué otros artistas aparecen entre los diez primeros?

Después de Pitbull, el sexto puesto corresponde a Marc Anthony, con 356,6 millones de dólares recaudados, 4,2 millones de asistentes y 466 presentaciones.

En la séptima posición aparece RBD, con ingresos de 299,8 millones de dólares, 3,1 millones de espectadores y 203 conciertos registrados. El octavo lugar es para Chayanne, quien suma 283,1 millones de dólares, una asistencia de 3,3 millones de personas y 370 presentaciones.

Aventura ocupa la novena casilla, con 283 millones de dólares recaudados, 2,4 millones de asistentes y 162 conciertos. Ricardo Arjona cierra los diez primeros puestos con 255,1 millones de dólares, 2,8 millones de espectadores y 336 presentaciones contabilizadas.

El lugar de las colombianas en la música internacional

La presencia de Shakira y Karol G en el tercer y cuarto puesto representa uno de los datos más destacados para Colombia dentro de esta clasificación. Las dos artistas suman, en conjunto, 1.295,2 millones de dólares en ingresos por conciertos registrados.

En el caso de Shakira, su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour alcanzó una recaudación de 421,6 millones de dólares, cifra que la convirtió, según los datos citados sobre el recorrido, en la gira de un artista hispano más taquillera hasta ese momento.

Por su parte, Karol G suma más de 621 millones de dólares y cuatro millones de asistentes contabilizados en los registros de Billboard Boxscore.

La clasificación, actualizada con cifras hasta el 20 de octubre de 2026, reúne a exponentes de distintas generaciones y permite dimensionar el alcance comercial de sus presentaciones en vivo. Shakira y Karol G se mantienen entre las figuras con mayores ingresos acumulados dentro del listado.