Lluvia leve en el sur del Valle de Aburrá: SIATA reporta precipitaciones en Medellín, Envigado y Caldas

Resumen: El SIATA reportó lluvias leves en la tarde de este jueves en el suroriente de Medellín, que luego se extendieron al sur de la ciudad, Envigado y Caldas, con acumulados inferiores a 2 milímetros en cinco minutos. Para la noche se esperan más lluvias en Medellín y en el sur del Valle de Aburrá, según el pronóstico.

Las lluvias volvieron a caer sobre el Valle de Aburrá en la tarde de este jueves 29 de octubre. Según el reporte del SIATA, las precipitaciones comenzaron pasadas las 4:40 de la tarde en el suroriente de Medellín y se extendieron minutos después a otros sectores del sur del valle.

En su primer aviso, emitido a las 4:43 p.m., el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá registró precipitaciones con acumulados inferiores a 1 milímetro en cinco minutos en el suroriente del Distrito de Medellín, una lluvia de baja intensidad que marcó el inicio de la jornada lluviosa de la noche.

Foto: Cortesía.

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La lluvia se extendió a Envigado y Caldas

Cerca de las 5:00 de la tarde, el SIATA reportó la extensión de las precipitaciones, que en ese momento se presentaban en el sur y suroriente de Medellín, Envigado y Caldas, con acumulados inferiores a 2 milímetros en los mismos cinco minutos de medición. Aunque por ahora se trata de una lluvia leve, el sistema mantiene el monitoreo permanente sobre la región con su red pluviométrica.

Las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por las vías mojadas, sobre todo en las laderas y en las vías del sur del valle, y a los ciudadanos atender los reportes oficiales durante la noche.

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, un proyecto del Área Metropolitana para la gestión ambiental y del riesgo, emite sus reportes en tiempo real gracias a una red de estaciones pluviométricas, hidrológicas y de calidad del aire distribuidas en los diez municipios del valle. Sus avisos son la referencia para que las alcaldías y los organismos de emergencia activen sus protocolos cuando una lluvia se intensifica.

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¿Qué se espera para la noche?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del SIATA para este jueves, en Medellín y en el sur del Valle de Aburrá se esperan lluvias en la tarde y la noche, en un día que ha sido cálido. Para el norte del valle el pronóstico contempla lluvias en la madrugada, la tarde y la noche.

Para el viernes 30 de octubre el panorama es similar: lluvias en la madrugada, la tarde y la noche en el norte del valle y en Medellín, y lluvias en la tarde en el sur, también con día cálido.

Semana activa por las lluvias

El Valle de Aburrá atraviesa una de las semanas más activas de la segunda temporada de lluvias del año. El lunes, un fuerte aguacero dejó el deprimido de Bulerías cerrado en ambos sentidos, 22 descargas eléctricas en 30 minutos y un árbol derribado en Belén, además de cierres viales preventivos en la carrera 65 con avenida Bolivariana por encharcamientos.

En el departamento, las lluvias de los últimos días han dejado emergencias como la creciente súbita de la quebrada Juan García en Liborina, que se desbordó y causó daños en vías y arrastró ganado, y el crecimiento de quebradas en varios municipios, por lo que los organismos de socorro mantienen la atención sobre las zonas de ladera y las riberas de los cauces.

El SIATA recuerda que en esta época del año las lluvias pueden intensificarse en pocos minutos, por lo que es importante no acercarse a quebradas y cauces durante los aguaceros, no arrojar residuos en las vías y los sumideros, y reportar las emergencias a las líneas de atención de cada municipio.