Resumen: Comunidad indígena Nutabe denunció que soldados entraron sin permiso a una vivienda en Ituango, causaron daños y se llevaron pertenencias.

¡Qué horror! Soldados habrían entrado a la fuerza a vivienda de comunidad indígena en Ituango

La comunidad indígena Nutabe de Orobajo, en el municipio de Ituango, Antioquia, denunció que soldados del Ejército Nacional habrían ingresado sin autorización a una vivienda, causado daños materiales y, presuntamente, hurtado dinero y varias pertenencias. El caso ya está en conocimiento de la Personería Municipal y la institución anunció investigaciones disciplinarias.

De acuerdo con el relato de los afectados, los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, cuando los ocupantes de la casa no se encontraban en el inmueble. Los uniformados, al parecer pertenecientes al Batallón de Infantería número 10 Coronel Atanasio Girardot, habrían derribado las puertas para entrar y, una vez adentro, establecieron un campamento como si se tratara de un allanamiento.

La denuncia, que se conoció a través de publicaciones en redes sociales, señala que durante la incursión los soldados destruyeron un televisor y un colchón. Además, la comunidad reportó el presunto hurto de dinero en efectivo, un reloj y una estufa, y aseguró que los militares registraron sus pertenencias e incluso llegaron a cocinar en el patio delantero de la vivienda.

En las imágenes que circularon en redes se alcanzan a ver las pertenencias de la familia revueltas, con ropa y objetos personales regados, así como un televisor entre los elementos dañados. También se observa a un uniformado en las afueras de una estructura cubierta con lona negra, donde presuntamente se habrían instalado los soldados.

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Los líderes indígenas rechazaron lo ocurrido y lo calificaron como una vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH), pues se trata de una comunidad étnica con protección especial de la Constitución. Advirtieron que este tipo de acciones pone en riesgo la integridad y la tranquilidad de las familias que habitan el territorio.

El cabildo indígena exigió, además, que se respete la autonomía de su territorio y recordó que cualquier actuación de la Fuerza Pública dentro de resguardos indígenas debe realizarse en coordinación con las autoridades propias de la comunidad.

Ante los hechos, la comunidad puso el caso en conocimiento de la Personería Municipal de Ituango para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las responsabilidades a las que haya lugar.

Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército, unidad orgánica de la Séptima División, confirmó mediante un comunicado que tuvo conocimiento de los señalamientos relacionados con el presunto ingreso no autorizado de soldados a una vivienda rural de Ituango.

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La institución informó que el comando dispuso adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes y poner los hechos en conocimiento de las demás autoridades competentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Así mismo, el Ejército aseguró que no tolera «conductas contrarias a sus principios institucionales» y que adoptará las medidas correspondientes de acuerdo con los resultados de las investigaciones que se adelanten por este caso.

Cabe recordar que Ituango, municipio ubicado en el norte de Antioquia, es una zona históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, por lo que allí hay presencia permanente de la Fuerza Pública. La comunidad indígena Nutabe de Orobajo, además, ha sido una de las poblaciones afectadas por las obras del proyecto Hidroituango.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad indígena le hizo un llamado a las autoridades para que se garantice el respeto por su territorio y sus derechos, y para que los hechos denunciados no queden en la impunidad.