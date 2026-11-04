¡Duro golpe en Ituango! Ejército halló 50 kilos de pólvora y explosivos de disidencias de Iván Mordisco

Resumen: El Ejército Nacional halló en la vereda El Torrente de Ituango 4 dispositivos explosivos improvisados, 50 kilos de pólvora, cordón detonante y material de intendencia que serían de la Subestructura 18 de las disidencias de Iván Mordisco. El golpe afecta la logística del grupo ilegal en el norte de Antioquia.

El Ejército Nacional le propinó un nuevo golpe a las disidencias de las FARC en el norte de Antioquia. Tropas del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritas a la Cuarta Brigada, localizaron en la vereda El Torrente, del municipio de Ituango, un importante cargamento con material de intendencia y explosivos que, presuntamente, pertenecía al GAOr Subestructura 18, la facción que comanda Iván Mordisco en esa zona del país.

El hallazgo se dio en el marco de la ofensiva sostenida que adelanta la Fuerza Pública en el norte antioqueño, una de las regiones más golpeadas por la presencia de estructuras criminales que se disputan los corredores ilegales del Bajo Cauca y del occidente de Antioquia.

Entre los elementos incautados se encuentran 4 dispositivos explosivos improvisados, 50 kilogramos de pólvora y cordón detonante, un arsenal que, según las autoridades, estaba listo para ser usado en acciones criminales contra la población civil y contra los mismos uniformados.

Además del material explosivo, en el lugar las tropas encontraron pertrechos de intendencia: botas, prendas de uso militar, correaje, cargadores para fusil y documentos alusivos a la estructura criminal, entre ellos cartillas de adoctrinamiento que el grupo ilegal usa para captar y entrenar a sus integrantes.

De acuerdo con el Ejército, este resultado afecta directamente las capacidades logísticas y delictivas de la Subestructura 18, pues le quita la posibilidad de seguir fabricando y activando artefactos explosivos en la zona.

«Este resultado afecta las capacidades logísticas y delictivas de esta estructura criminal, al tiempo que contribuye a prevenir posibles acciones criminales contra la población civil y la Fuerza Pública, protegiendo la vida y la seguridad de los habitantes del norte antioqueño», señaló la Séptima División del Ejército Nacional en el reporte entregado a través de sus canales oficiales.

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La institución militar aseguró, además, que continuará con las operaciones para debilitar a las estructuras criminales que delinquen en Antioquia. «¡Seguimos debilitando las estructuras criminales y contrarrestando las amenazas contra los colombianos!», afirmaron.

Foto: Ejército Nacional

Ituango, un municipio marcado por la violencia

El hallazgo se produce en uno de los municipios más azotados por el conflicto armado en Antioquia. Ituango, ubicado en el norte del departamento, ha sido escenario histórico de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, desplazamientos masivos, bloqueos de vías y ataques contra la Fuerza Pública, en medio de la disputa territorial entre las disidencias de las FARC y otras estructuras criminales como el Clan del Golfo.

En los últimos meses, el Ejército ha reportado en este municipio la localización de varios depósitos ilegales con explosivos y material de guerra, así como la sometida entrega de integrantes de estructuras armadas que han decidido abandonar las filas. También se han registrado combates que han dejado decenas de familias desplazadas en distintas veredas.

Las autoridades insisten en que la presencia permanente de tropas en las zonas rurales de Ituango es clave para proteger a las comunidades y cortar el abastecimiento de los grupos ilegales, que usan los explosivos para atacar patrullas, bloquear carreteras y sembrar minas antipersonal en caminos que usan los campesinos.

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El llamado de las autoridades a la comunidad es a reportar cualquier información sospechosa que permita seguir golpeando las finanzas y la logística de estas estructuras. Las denuncias se pueden hacer ante las líneas de atención del Ejército y de la Policía Nacional, garantizando la reserva de la identidad de quienes aporten información.

Por ahora, el material incautado en la vereda El Torrente quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras las tropas mantienen el control de la zona para evitar que el grupo ilegal intente recuperar el arsenal perdido.