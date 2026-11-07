Resumen: El Ejército Nacional destruyó un laboratorio para la producción de pasta base de coca en la vereda El Aro, municipio de Ituango, Antioquia. Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, inutilizaron 340 galones de insumos líquidos (ACPM y base líquida en proceso), cerca de 5 kilogramos de cal y una pesa. Según la Séptima División, el laboratorio pertenecería a la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo.

¡Golpe al Clan del Golfo en Ituango! Ejército destruyó laboratorio de pasta base en la vereda El Aro

Un nuevo golpe a las finanzas del Clan del Golfo se registró en el norte de Antioquia. Soldados del Ejército Nacional localizaron y destruyeron un laboratorio para la producción de pasta base de coca en la vereda El Aro, del municipio de Ituango, un territorio rural donde las autoridades han reportado varias acciones contra las economías ilícitas.

De acuerdo con la información entregada por la Séptima División del Ejército, el operativo estuvo a cargo de uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada. Los militares hallaron la estructura que, según las autoridades, pertenecería a la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo, señalada como grupo armado organizado.

Qué encontraron los soldados en la vereda El Aro

En el lugar, las tropas encontraron e inutilizaron 340 galones de insumos líquidos, entre ellos ACPM y base líquida en proceso, además de aproximadamente 5 kilogramos de cal y una pesa. Según el Ejército, se trata de elementos utilizados para el procesamiento de la pasta base de coca, el producto que luego es transformado en cocaína.

Con la destrucción del laboratorio, los soldados impidieron que esos insumos terminaran convertidos en estupefacientes y circularan en el mercado ilegal. El resultado fue divulgado por la Séptima División bajo la etiqueta #ContraLaAmenaza, con la que el Ejército informa sus acciones contra el narcotráfico y los grupos armados organizados en su jurisdicción, y reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades rurales de la región.

Foto: Ejército Nacional

Según el Ejército, la destrucción de estos insumos impide que lleguen al mercado ilegal y se conviertan en recursos para fortalecer al grupo armado organizado señalado.

Un golpe a la cadena de producción

La Séptima División aseguró que con este resultado siguen afectando las capacidades logísticas y financieras de esta estructura criminal, debilitando su cadena de producción e impidiendo que estos recursos ilícitos fortalezcan al grupo armado organizado.

Los laboratorios de pasta base son una pieza clave del primer eslabón de la economía del narcotráfico en el norte de Antioquia. Allí se mezclan la hoja de coca con combustibles, cal y otros químicos para obtener la base que después se refina. Por eso, cada punto de procesamiento destruido representa una pérdida directa para las estructuras que se financian con este negocio.

Foto: Ejército Nacional

Ituango, en la mira de las operaciones militares

Ituango es uno de los municipios del norte de Antioquia donde las tropas han adelantado operaciones contra distintos grupos armados. Hace pocos días, el Ejército reportó en esta misma zona el hallazgo de 50 kilos de pólvora y cuatro artefactos explosivos.

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A comienzos de esta semana también se conoció la destrucción de otro laboratorio de pasta base en Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia, atribuido a la misma subestructura del Clan del Golfo.

Foto: Ejército Nacional

Las operaciones continúan en Antioquia

El Ejército informó que las operaciones de control territorial y de lucha contra el narcotráfico continuarán en el norte del departamento, con el propósito de proteger a las comunidades rurales y reducir las rentas ilegales de los grupos armados organizados que delinquen en la región.

La Séptima División tiene bajo su responsabilidad la seguridad de Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y el municipio de Puerto Boyacá, territorios donde las tropas mantienen acciones permanentes contra el narcotráfico y las estructuras armadas ilegales.

Con este resultado, la Cuarta Brigada suma una nueva operación contra las finanzas de la Subestructura Julio César Vargas, una de las estructuras que, según las autoridades, opera en el norte antioqueño.

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Foto: Ejército Nacional