Resumen: Una niña fue arrastrada por una fuerte corriente de agua lluvia en Los Naranjos, Sonsonate (El Salvador), y estuvo a punto de caer en una alcantarilla. Varias personas se lanzaron al agua y la rescataron a tiempo. Un video del hecho se volvió viral en redes sociales.

¡Que horror! Niña fue arrastrada por una corriente en El Salvador y casi cae en una alcantarilla

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra el momento de angustia que vivió una niña en El Salvador, cuando la fuerza del agua lluvia la arrastró por una calle inundada y la llevó hasta el borde de una alcantarilla. Gracias a la rápida reacción de varias personas, la menor fue rescatada a tiempo.

El hecho ocurrió en el municipio de Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, en medio de las fuertes precipitaciones que han afectado al país centroamericano en los últimos días. Las imágenes, grabadas por un testigo, empezaron a circular el pasado 23 de octubre y generaron preocupación entre los usuarios.

Así fue el momento en que la niña casi cae en la alcantarilla

En el registro se observa cómo una corriente de agua turbia y con mucha fuerza baja por la calle. La pequeña, que iba por la vía en medio del aguacero, pierde el equilibrio y es arrastrada por el agua sin poder sostenerse. En cuestión de segundos, la corriente la acerca al tragante, por donde el agua lluvia se dirige hacia el sistema de drenaje.

De acuerdo con lo que se conoce, la corriente lodosa empujó a la menor hacia la entrada del desagüe pluvial y, por unos segundos, estuvo a punto de desaparecer bajo la calle. En redes sociales, el video fue acompañado de mensajes que hablaban de un verdadero milagro, pues el desenlace pudo ser muy distinto.

El rescate: varias personas se lanzaron al agua

Al ver lo que sucedía, varias personas que se encontraban cerca reaccionaron de inmediato. Sin pensarlo mucho, se metieron en la corriente y alcanzaron a sujetar a la niña justo antes de que el agua la llevara hacia el interior de la alcantarilla.

Esa intervención fue clave para que la situación no pasara a mayores. La menor fue puesta a salvo y, según los reportes, la emergencia no dejó una tragedia que lamentar.

¿Cómo está la niña?

Hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre el estado de salud de la menor ni sobre lo que ocurrió después del rescate. Tampoco se conocen detalles sobre su identidad ni sobre si fue atendida por organismos de socorro. Si las autoridades locales entregan nuevos datos, se conocerán en los próximos días.

Los riesgos de las calles inundadas durante las lluvias

Lo ocurrido en Sonsonate es un recordatorio de lo peligrosas que pueden ser las corrientes de agua durante la temporada de lluvias. Una calle inundada puede parecer tranquila, pero el agua en movimiento tiene mucha más fuerza de la que parece y puede arrastrar personas, vehículos y objetos con facilidad.

Las alcantarillas, los canales y los desagües son especialmente riesgosos. Cuando el agua sube, estos puntos pueden quedar ocultos bajo el lodo y la corriente, lo que dificulta ver dónde hay huecos, tapas abiertas o desniveles en la vía. Además, el agua lodosa reduce la visibilidad y puede esconder esos peligros hasta que es demasiado tarde.

Por eso, las autoridades y los organismos de gestión del riesgo recomiendan, en general, algunas medidas básicas en época de lluvias:

Evitar cruzar calles inundadas, tanto a pie como en vehículo, aunque el nivel del agua parezca bajo.

Mantenerse lejos de las corrientes de agua, de los canales y de los puntos de drenaje.

No permitir que los niños jueguen ni caminen solos cerca de zonas anegadas.

Si alguien es arrastrado, pedir ayuda de inmediato y no lanzarse al agua sin tomar precauciones, pues la corriente también pone en riesgo a quien intenta el rescate.

Seguir las alertas oficiales y buscar zonas altas y seguras cuando se anuncien aguaceros fuertes.

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Las lluvias también golpean a Colombia

Las fuertes lluvias no se han sentido solo en El Salvador. En Colombia, varias regiones han reportado emergencias por aguaceros, crecientes e inundaciones en las últimas semanas, con afectaciones en vías, viviendas y quebradas. En Antioquia y el Valle de Aburrá, por ejemplo, las autoridades han mantenido la vigilancia por cuenta de las precipitaciones y han pedido a la ciudadanía estar atenta a los reportes del clima.

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Así quedó registrado el momento, en un video compartido en redes sociales:

https://x.com/RiGarciaJal/status/2114079850265006248

El caso de la niña en Los Naranjos deja claro que, ante una corriente de agua, unos pocos segundos pueden marcar la diferencia. En este caso, la rápida acción de quienes estaban cerca evitó que el susto terminara en una tragedia.

Fotos: Redes sociales