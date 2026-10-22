Resumen: Fuertes lluvias en Medellín: hay alerta naranja en las quebradas Santa Elena y La Presidenta. El Siata reporta 113 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá. Evite los cauces.

¡Alerta naranja! Fuertes lluvias en Medellín ponen en vigilancia a las quebradas Santa Elena y La Presidenta

Las fuertes lluvias en Medellín tienen en alerta a las autoridades este jueves 22 de octubre. Los aguaceros comenzaron en el oriente de la ciudad y se han ido extendiendo hacia el centro y el sur, además de otros municipios del Valle de Aburrá.

Por el aumento del caudal, se declaró alerta naranja en las quebradas Santa Elena y La Presidenta, dos de las corrientes que atraviesan la ciudad y que son monitoreadas de cerca por los organismos de gestión del riesgo.

Las autoridades de Medellín indicaron que trabajan de la mano del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) y del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) para seguir la evolución de la situación.

Así avanzan las lluvias, según el Siata

Durante la tarde, el Siata ha publicado varios reportes para informar sobre el comportamiento del aguacero. A las 2:30 p.m., la entidad reportó que las precipitaciones continuaban sobre el oriente de Medellín, Copacabana y Girardota, con acumulados máximos de hasta 4 milímetros en apenas cinco minutos. En ese momento, se esperaba que el agua siguiera cayendo durante al menos una hora más.

Ya a las 3:45 p.m., el reporte mostró que el aguacero seguía en varios puntos del área metropolitana. En los cinco minutos previos, se registraron acumulados de hasta 6 milímetros en el suroriente de Medellín; de 2 milímetros en el noroccidente de la ciudad, Bello y Barbosa, y de 0,8 milímetros en Copacabana. Según el Siata, las lluvias continuarían por lo menos media hora más.

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A las fuertes precipitaciones se suma la actividad eléctrica. En la última media hora antes de ese reporte se contabilizaron 113 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá. La mayoría se concentraron en Medellín, con 47; seguida de Barbosa, con 44, y Bello, con 22.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance de emergencias relacionadas con las lluvias en Medellín, como inundaciones o deslizamientos, ni de personas afectadas.

Ante la alerta, las autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a los cauces de quebradas y ríos, estar atentos en las zonas de ladera y seguir las indicaciones de los equipos de gestión del riesgo.

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Cualquier emergencia puede ser reportada a la línea 123. La alerta se mantiene mientras continúen las lluvias en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá.

‼️ En este momento se registran fuertes lluvias en el oriente de Medellín, que se extienden hacia el centro y el sur de la ciudad. Tenemos alerta naranja por aumento del nivel de las quebradas Santa Elena y La Presidenta. Eviten acercarse a los cauces, estén atentos en las zonas de ladera y sigan las recomendaciones de nuestros equipos. Cualquier emergencia, repórtenla al 123. Seguimos atentos con el SIATA y el DAGRD. Nuestra prioridad es cuidar la vida. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2026

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